Paula Badosa, 28 años: "Quería aclarar que fui yo quien tomó la decisión de separarme profesionalmente de Pol"

La tenista ha salido el paso de las especulaciones sobre la salida de su anterior entrenador, comunicado por el mismo, señalando que ha sido ella misma la que ha elegido dicho camino al querer dar un giro a su carrera deportiva después de estar dirigida por la misma persona durante casi los últimos cuatro años

Paula Badosa comienza una nueva etapa en su carrera deportiva después de que se haya comunicado que la tenista española ponía fin a su relación con su entrenador Pol Toledo, con el que ha estado ligado durante los últimos casi cuatro años. El anuncio fue hecho primero por el propio Pol Toledo, pero ahora Paula Badosa ha roto su silencio para aclarar que la decisión ha sido suya con el objetivo de buscar un cambio en su carrera deportiva.

Paula Badosa usa las redes sociales para explicar su ruptura con Pol Toledo

Después de que Pol Toledo dijera de manera pública que dejaba de entrenar a Paula Badosa, ha sido la tenista, de 28 años, la que ha puntualizado que es ella la que ha decidido la ruptura. "A raíz de las últimas noticias, quería aclarar que fui yo quien tomó la decisión de separarme profesionalmente de Pol".

La tenista española ha querido aclarar que después de casi cuatro años de relación todo está bien y que está muy agradecida por lo que ha vivido con Pol Toledo, el cual le ha ayudado bastante en estos años difíciles en la que la jugadora ha tenido que lidiar con multitud de problemas físicos que no le han dejado sacar su mejor nivel de juego. "Estoy agradecida por nuestro tiempo trabajando juntos y le deseo lo mejor".

Paula Badosa ha aclarado que, por otro lado, no ha decidido, de momento, incorporar a nadie y que seguirá con el mismo equipo, entre los que se incluye a Carlos Silvestre que suele ser su compañero de peloteo según indica la página web de la WTA, hasta el final de esta temporada. "Para la que queda de temporada seguiré con mi actual equipo, centrándome en mi tenis y disfrutando de la competición".

Pol Toledo, junto a Paula Badosa.

La tenista española se ha mostrado muy motivada a la hora de conseguir buenos resultados en lo que resta de año 2027. "Con ganas de terminar el año fuerte y emocionada por lo que viene en 2027".

Pol Toledo también se mostró agradecido con Paul Badosa

La relación profesional entre Paula Badosa y Pol Toledo han acabado en buenos términos ya que el entrenador también se mostró muy agradecido con la tenista por el tiempo que han pasado juntos: casi cuatro años.

"Siempre valoraré todo lo que hemos vivido y aprendido juntos durante estos años. Gracias, Paula, por darme esta oportunidad. Te deseo lo mejor en todo lo que venga, dentro y fuera de la pista. Gracias a todo el equipo por su compromiso, dedicación y esfuerzo durante estos años. Ha sido un camino compartido, lleno de trabajo y experiencias que siempre llevaré conmigo. Ahora toca tomarse un tiempo para descansar, recuperar energías y mirar hacia adelante con calma e ilusión. Preparado para todo lo que esté por venir", aseguró en un comunicado Pol Toledo.

El entrenador también recordó alguno de los éxitos obtenidos. "Un camino lleno de momentos que siempre quedarán en el recuerdo: superar lesiones, volver a levantarnos, alcanzar las semifinales del Open de Australia, obtener el título en Washington y regresar al top 10. Un recorrido de esfuerzo, resiliencia y crecimiento, con muchos desafíos y grandes satisfacciones".