Paula Badosa confirma su bajón tras dejar a Pol Toledo

La tenista catalana cae en su debut en Osaka, mientras que Cristina Bucsa hace lo propio en Ningbo

Doble descalabro para el tenis femenino español, que ha visto sus dos tenistas más mediáticas caían este martes y confirmaban el mal momento que atraviesan, al menos en el plano individual.

Paula Badosa anunciaba hace unos días su separación de Pol Toledo y confirmaba que, de aquí a final de temporada, iba a seguir con el resto del equipo y ya decidiría qué camino tomar para el arranque de 2027. Su primer torneo sin el entrenador catalán no ha podido irle peor, ya que ha caído en primera ronda del WTA 250 de Osaka ante la croata Antonia Ruzic, que le ha remontada un encuentro en el que Badosa había comenzado muy bien (3-6, 6-4 y 6-3).

Badosa había dejado buenas sensaciones en Pekín, donde ganó a Daria Kasatkina antes de caer ante la letona Jelena Ostapenko. Renunció al WTA 1.000 de Wuhan y ahora retomaba el circuito en Japón en uno de los torneos de las categorías más bajas de la WTA.

A priori, ante Ruzic, partía como clara favorita con una tenista que ocupa el puesto 91 del ranking mundial. Sin embargo, ha acabado cayendo en un duelo en el que ha estado muy irregular coin su servicio, apenas ha podido colocar un 51 % de primeros y eso le ha pasado factura. En especial, en los dos últimos sets. Tras su paso por Osaka, la catalana tiene las dos siguientes citas ya en noviembre, en los torneos de Guangzhou y Hong Kong.

Cristina Bucsa sigue con su mala racha

Justo después de que en Japón cayera eliminada la catalana, en Ningbo (China) hacía lo propio la actual número uno del tenis español, la cántabra Cristina Bucsa. La actual 38ª del ranking WTA se veía sorprendida por la uzbeka Polina Kudermetova, una jugadora procedente de la fase previa, 105 del ranking, que se impuso en una hora y 18 minutos por 7-6(5) y 6-2, y confirmó la mala racha de la española en la gira asiática.

Bucsa aún no sabe lo que es ganar un partido en los tres torneos que ha jugado en Asia tras las Finales de la Billie Jean King Cup. Cayó hace dos semanas en Pekín contra la china Xinran Sun; la pasada semana en Wuham frente a la ucraniana Dayana Yastremska; y ahora en Ningbo frente a Kudermetova. No gana desde que lo hiciera en México en septiembre, en un país que ha resultado talismán últimamente para ella.

Bucsa debutará en las Finales WTA de dobles

La jugadora española se centrará en el cuadro de dobles, donde es una de las grandes favoritas formando pareja con la estadounidense Nicoles Melichar-Martínez. Aunque parten como primeras cabezas de serie tienen un difícil debut frente a la campeonas olímpicas Sara Errani y Jasmine Paolini.

Precisamente, esta misma semana, Bucsa ha conocido que disputará por primera vez las Finales WTA de dobles que se jugarán en Indian Wells (EE.UU.) del 7 al 14 de noviembre. Para Melichar Martínez será la quinta participación en la competición que reúne a las ocho mejores parejas del curso.

Junto a ellas, también ha confirmado la WTA a las parejas formadas por Guo Hanyu y Kristina Mladenovic, y por Elise Mertens y Zhang Shuai. Ya tenían segura su plaza previamente Katerina Siniakova y Taylor Townsend, además de Gabriela Dabrowski y la brasileña Luisa Stefani.