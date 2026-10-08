Rafa Jódar ya tiene rival para su debut en Shanghái

Rafa Jódar ya tiene su primer obstáculo en Shanghái, el español, uno de los cabezas de serie del Masters 1000, se medirá al argentino Thiago Agustín Tirante

Rafa Jódar ya conoce al primer rival que tendrá que superar en el Masters 1000 de Shanghái. El español se medirá al argentino Thiago Agustín Tirante en la segunda ronda del torneo después de que el tenista argentino haya derrotado este jueves al serbio Hamad Medjedovic por 6-4 y 6-2.

Tirante, número 54 del mundo, se deshizo de su oponente en poco más de una hora de encuentro. El argentino, de 25 años, llegaba al torneo después de caer en primera ronda del ATP 500 de Pekín, torneo el cual acabó proclamándose campeón el serbio Novak Djokovic.

Un duelo nunca visto en el circuito

Será, además, el primer enfrentamiento entre Tirante y Jódar en el circuito ATP. El español parte como uno de los cabezas de serie del torneo y cuenta con el privilegio de comenzar directamente en la segunda ronda. El tenista español parte como favorito, aunque tendrá que superar a un rival que llega con buenas sensaciones tras su victoria en primera ronda.

El partido supondrá una nueva oportunidad para Jódar en una temporada que está confirmando su irrupción entre los mejores tenistas del mundo. El madrileño ocupa actualmente el puesto 13 del ranking ATP.

Jodar, en la búsqueda de un gran resultado en Shanghái

El español llega a Shanghái, después de un pequeño bache de resultados. Jódar cayó en primera ronda del US Open ante Bu Yunchaokete. Desempeñó un gran papel tanto en Copa Davis, en la eliminatoria frente a Chile venciendo a Garín, como en su debut en la Laver Cup pasando por encima de Bublik, y posteriormente proclamánodose campeón junto al equipo europeo, pero las malas sensaciones volvieron a aparecer ya que cayó nuevamente en Tokyo a las primeras de cambio frente a Vallejo, tenista paraguayo.

Ahora tendrá la oportunidad de recuperar sensaciones en uno de los últimos grandes torneos de la temporada actual. El Masters 1000 de Shanghái no contará con el italiano Jannik Sinner, ausente por lesión en los últimos torneos. Jódar comparte cuadro con Carlos Alcaraz, recientemente proclamado campeón del ATP 500 de Tokyo. El tenista murciano también comenzará su participación en la segunda ronda al ser otro cabeza de serie.

¿Cuando juega Rafa Jódar?

El debut del español frente a Tirante está previsto para el sábado, el horario todavía está pendiente de confirmación por parte de la organización del torneo. El tenista madrileño buscará en este nuevo Máster 1000 rendir al máximo nivel y seguir creciendo en una temporada en la que se ha consolidado entre los mejores jóvenes del circuito ATP.