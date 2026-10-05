Toni Nadal, tío de Rafa Nadal: "Me extraña que vivamos en un país donde parece que el trabajar está denostado"

El exentrenador del tenista balear, considerado el mejor deportista español de la historia, reflexionó acerca de la cultura de trabajo y del esfuerzo que hay en nuestro país y también tuvo palabras para Carlos Alcaraz y su futuro, señalándole como uno dominador del deporte de la raqueta

Más allá de ser un excelente entrenador de tenis, tal y como quedó demostrado siendo artífice en la construcción y el crecimiento de Rafa Nadal, Toni Nadal es un referente también por sus reflexiones sobre la cultura del esfuerzo y el trabajo. Es por ello que el balear es un asiduo en foros y debates públicos. En ellos no duda en invitar a todo el mundo a dar su máximo rendimiento para triunfar. Eso hizo hace algo más de un año en Programa Foro Líderes que se realizó en el Campus de la Universidad de Almería, en donde fue crítico con las personas en España que ven mal trabajar mucho y también habló sobre la carrera y futuro de Carlos Alcaraz, quien es el sucesor de su sobrino Rafa Nadal.

Toni Nadal se mostró defensor del trabajo duro para triunfar en el ámbito laboral y también para crecer como persona. "Yo creo que al final lo que te da más opciones de éxito en la vida es la formación del carácter, y por eso fui un entrenador que busqué el éxito profesional a través del desarrollo personal".

El exentrenador de Rafa Nadal fue critico con que en España se vea mal el trabajar. "Me extraña que vivamos en un país donde parece que el trabajar está denostado".

Toni Nadal reflexionó sobre el trabajo. "Todas las iniciativas que pretenden mejorar a la sociedad son positivas, y lo que se tiene que trasladar es un conjunto de mensajes claros de educación, de exigencia, de esfuerzo, de compromiso, porque todo esto es lo que hace mejor a una sociedad. En España, desgraciadamente, la gente de hoy en día, no sé si es porque cae antes en la frustración, no suele ir al límite".

El balear señaló que echó de menos trabajar durante la pandemia. "Durante el covid, cuando estuvimos enclaustrados en casa, los distintos periodistas me hicieron entrevistas, a ver si echaba de menos pasear, salir… y yo decía que lo que echaba de menos era trabajar, irme al trabajo, porque esto es lo que me hace sentir útil".

Toni Nadal, sobre Carlos Alcaraz

Por otro lado, Toni Nadal elogió a Carlos Alcaraz. "Carlos Alcaraz es un jugador extraordinario que tiene todas las condiciones para estar entre los mejores de la historia, está cercano a ello".

A continuación el exentrenador de Rafa Nadal dijo que Carlos Alcaraz puede mejorar la carrera deportiva de su sobrino. "Él tiene una ventaja que esos jugadores de la generación anterior no tenían y es que creo que ellos compiten con una inmensa mayoría de gente que no pone el mismo interés que pusieron los rivales de los otros, es decir, cuando Rafael, Djokovic y Federer competían, tenían a David Ferrer, que iba al límite cada partido, a Murray que iba al límite cada partido, a Wawrinka, a Del Potro… hoy en día los perseguidores de Sinner y Alcaraz muchas veces vemos que no dan la talla".

A pesar de ello, Toni Nadal argumentó que eso no le quita prestigio a Carlos Alcaraz. "No le quito ningún mérito a Sinner y Alcaraz, porque son buenísimos, sino lo que digo es que tienen menos competencia, por suerte para para ellos".