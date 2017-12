Chris Ramos, la joya a la que siguen Sevilla, Betis, Real Madrid y Barcelona

Hace unas semanas avanzábamos el interés del Betis y del Sevilla en incorporar a Chris Ramos. Quien entonces era una novedad por su reciente explosión en el San Fernando, del Grupo IV de Segunda B, es hoy un nombre muy conocido en el mundillo futbolístico. En las últimas semanas se han ido sumando equipos a la puja por el punta de la talla del Real Madrid o el Barcelona, dispuestos a incorporarlos a sus filiales. Incluso un equipo alemán se ha desplazado para seguir en directo las evoluciones del delantero gaditano de 20 años.

De momento, Chris Ramos no se ha comprometido con nadie. Escucha lo que le llega y sigue centrado en su papel en el San Fernando, con el que volverá a jugar el fin de semana en Murcia ante el UCAM. Ha habido contactos con el Betis y con el Sevilla para conocer cuál es su situación y su predisposición a firmar por alguno de los dos grandes sevillanos. También con otros equipos de Primera además de los dos poderosos, que también quieren hacerle sitio en el filial. De momento, no ha pasado de ahí y no hay una propuesta firme sobre la mesa de ninguno de ellos. Sí de equipos de Segunda división. Entre los que lo quieren en la Categoría de Plata figuran el Cádiz -Manuel Vizcaíno, presidente cadista, ha dicho públicamente que si el futbolista quiere lo firma-, el Valladolid o el Rayo Vallecano.

Según ha podido saber ESTADIO, la opción de ir al extranjero está descartada. El futbolista considera que en España tiene ofertas de nivel para poder continuar con su proyección y elegirá la que mejor le valore entre las que tiene en nuestro país. La intención del jugador es que el San Fernando también obtenga la compensación que merece por un futbolista que ha alcanzado tanta repercusión.

El papel de Monchi

Después de un periodo turbulento en el San Fernando, Monchi acudió al rescate. No trabaja para la entidad, pero sí aconseja y apadrina a la entidad de su localidad natal. Su papel puede ser determinante para el futuro de Chris Ramos, sobre todo teniendo en cuenta la relación del director deportivo de la Roma con el Sevilla, el equipo de su vida.