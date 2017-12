Así fue la jornada 19 a los equipos sevillanos del Grupo X de Tercera División

Utrera 2-0 Los Barrios: El botín, lo mejor en un soso partido

Triunfo del Utrera en un choque en el que le costó entrar en calor, siendo soso al principio, pero donde los de Miguel Ángel Montoya supieron apretar en la segunda mitad para llevarse un valioso botín.

Ambos equipos saltaron al verde del San Juan Bosco mostrando un respeto mutuo, incluso demasiado, pues apenas hubo ocasiones en una primera mitad que resultó ser fría y aburrida. Lo más destacado, una falta botada por Los Barrios que se marchó por poco, tocando en el lateral de la red.

El Utrera estaba contagiado del frío ambiente, sin ser capaz de trenzar jugadas con sentido y con definición en el área, pues en el último paso siempre había un jugador contrario para despejar la pelota. Por ello, quizás lo mejor era llegar al descanso y renovar las ideas.

En la segunda parte, fue Los Barrios quien dio el primer aviso, con un remate de Juanma que se marchó por poco. Montoya decidió mover el banquillo al ver que los suyos seguían con la luz apagada. Y dio en la diana con los cambios. Entraron Pozo y Manu, que ayudaron a abrir la defensa visitante. Pero no fue hasta el 71' cuando Pablo Haro abrió el marcador, iniciando la jugada en la banda y culminando ante Goito. Y a poco del final, Pozo redondeó sus buenos minutos al anotar el segundo tanto, batiendo por arriba al arquero gaditano.



Sevilla C 1-1 Arcos: Reacciona y ata un punto

Sevilla C y Arcos llegaban en un buen momento a un partido que no respondió a las expectativas, pero en el que los de Gallardo mostraron que poseen capacidad de reacción. No en vano, en un encuentro en el que no hubo demasiadas ocasiones y los equipos pensaron más en no perder, los visitantes se adelantaron con un tanto de Garrido. Los nervionenses se vinieron arriba, empatando Diego.



Castilleja 1-1 Espeleño: Aunque podría haber sido peor, no le contenta

Un Castilleja con muchas bajas, sobre todo en la zona de ataque, rescató una unidad frente al Espeleño, en un duelo que se le complicó con el tanto visitante, de Domingo en el 35'. Los aljarafeños volvían a pecar de inocentes atrás y se marcharon en desventaja al descanso. Tras el asueto, los locales comenzaron a meter atrás al rival, hasta que Juan, de cabeza, marcó el empate. Posteriormente, el propio capitán fue expulsado.



Cabecense 4-3 Puente Genil: Juega a la ruleta y se lleva el permio

El Cabecense continúa con su mejora tras vencer al Puente Genil en un partido loco que acabó cayendo del lado local.

Tras una primera media hora sosegada, Burrita adelantó a los locales y Maero empató poco después. Pero fue tras el asueto cuando las hostilidades se desataron. Dani Marín y Burrita dieron dos goles de ventaja al 'Cense', pero A. Castro anotó el 3-2. Le tocaba golpear a los locales, con Valverde como autor del cuarto tanto cabeceño, aunque Chechu Pineda volvió a recortar después. Ahí se calmó el partido y los puntos se quedaron en casa.



Algeciras 1-0 Gerena: Tercera visita, tercera derrota

El Gerena cayó derrotado, de nuevo, en su visita al Nuevo Mirador, donde no ha sumado ningún punto en sus tres únicos partidos en el feudo algecirista. Ayer, no obstante, mereció al menos puntuar ante un Algeciras errático, simplón y sin juego, que estuvo a merced de los de Alejandro Ceballos pero éstos estuvieron otra vez sin pólvora.

El partido se rompió pronto, en un córner de Ayala que remató Ito a la red. Poco a poco, el Gerena comenzó a pisar área rival. En el 23', Raúl Vega tuvo el empate en un mano a mano con Romero, pero le faltaron fuerzas para definir bien ante el meta. La única respuesta local, en un tiro de Ayala que tapó Ismael. Tras el descanso, el dominio seguía siendo minero, que pudo empatar con remates de Jorge Vázquez y Javi Medina, pero ayer no era el día. Con el Gerena volcado, Alberto Gázquez pudo sentenciar, pero también falló ante Valles.



Sanluqueño 2-0 Alcalá: Vuelve a sembrar dudas para culminar 2017

El Alcalá no tuvo ninguna opción ante un Sanluqueño que fue el claro dominador durante gran parte del encuentro. El partido comenzaba con los locales muy enchufados, avisando antes del 10' con un cabezazo de Jorge que Ramón palmeó y se ayudó del larguero para que su equipo no fuera ya perdiendo. Pero en el 19' acertó Sergio Ceballos con un testarazo tras un córner.

El tanto era un reflejo de lo que estaba sucediendo sobre el verde. El Alcalá despertó tras el gol, aunque el Sanluqueño paraba bien los avances panaderos. El segundo acto fue como el primero, con un Sanluqueño dominador que anotó el 2-0 por medio de Dani Del Moral y finiquitó la contienda en El Palmar.



Lebrijana 1-1 C. Lucena: Aún siendo superior, solo sumó un punto

Tropiezo de la Lebrijana ante el Ciudad de Lucena, en un choque que se le complicó en la segunda mitad, aunque fue capaz de rescatar un punto. Tras un primer tiempo donde la Lebrijana fue mejor, aunque sin puntería, el segundo acto no comenzó bien para los de Joaquín Hidalgo, que vieron cómo Dani Espejo adelantó a los cordobeses tras anotar un gol olímpico, directamente desde el córner.

Hidalgo movió el banquillo y puso en el verde a Samu Ayala y Alain. Poco a poco, los locales fueron ganando metros, hasta que Plusco tocó lo justo un balón para poner el 1-1.