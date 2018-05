El Paradas regresa por la puerta grande

La máxima categoría del fútbol provincial, la Primera Andaluza, anteriormente la extinta Preferente, recupera a uno de sus clásicos en los últimos años, un Paradas que llegó a militar varias campañas en la ya desaparecida Primera Andaluza (Grupo II). "Después de la segunda vuelta que llevamos, no podíamos dejar que se nos escapase", declaró Jesús Fernández, entrenador albivioleta, que destaca la regularidad de los suyos: " Ha sido raro no celebrarlo en el campo, pero esperamos hacerlo este sábado, ante nuestra gente, y asegurarnos el campeonato".



Hay que recordar que el Paradas certificó su ascenso en la noche del domingo. Tras perder contra el Marchena el sábado, la derrota del Camas en Nervión brindó el ascenso paradeño. "Por ir primeros parece que no hemos tenido problemas. Y los hemos tenido, como el resto de los equipos. Aparecieron lesiones, bajas por estudio o trabajo, pero si no sabes solventar estas situaciones no estás preparado para ser campeón. La respuesta del equipo ha sido enorme. Hay jugadores que han actuado hasta en tres posiciones, y eso hay que agradecérselo", señaló el ecijano, 'jefe' de un equipo que firma un balance notable: 21 triunfos, 5 empates y 6 derrotas.



De cara al próximo año, muestra su predisposición a continuar, pero recuerda que "cuesta mucho subir y se pierde la categoría con poco". "Hay un buen bloque. El 80% se tendría que quedar y mejorar cosas".