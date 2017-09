Pau Gasol: "Hemos luchado mucho en este campeonato y me voy contento"

Estambul, 17 sep (EFE).- El jugador Pau Gasol celebró la medalla de bronce en el Eurobasket tras vencer a Rusia (93-85) y valoró como muy positiva la actuación de España en este campeonato.

"Hemos luchado mucho en este campeonato, me voy contento. Hemos luchado hasta el último minuto para poder conseguir esta medalla", dijo.

El pívot remarcó que no quería terminar este campeonato sin medalla, en especial para el jugador Juan Carlos Navarro, que anunció que sería su último campeonato, así como los jugadores que no pudieron participar en el Eurobasket por lesión.

"No queríamos que nadie se fuera sin bronce, como Juan Carlos que ha hecho oficial su retirada pues queríamos brindarle esta medalla. Esta medalla es por él, también por los que estaban de baja por una razón o por otra, por los que llevamos muchos años aquí y por los que acaban de empezar", resumió.

Gasol señaló que aunque España ha mantenido el ritmo durante todo el partido, en el último cuarto Rusia se acercó mucho y casi cambia el marcador y se adelanta a los de Scariolo.

"En partidos de medalla, por mucho que tengas ventaja, el otro equipo no se va a rendir. La disciplina tiene que ser máxima. Hay que luchar hasta el final", comentó.

Pau Gasol, tras ganar nueve medallas en diez europeos, admite que seguirá jugando con la selección hasta que su cuerpo se lo permita.

"Poder hacer lo que te encanta y durante mucho tiempo es un privilegio, hay que aprovecharlo. Todo tiene fecha de caducidad y veremos cuál es la mía", finalizó.