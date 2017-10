86-94. RETAbet Bilbao logró primer triunfo a costa de un desorientado Betis

Sevilla, 8 oct (EFE).- El RETAbet Bilbao logró el primer triunfo de la temporada y lo hizo con solvencia a pesar de lo que pueda decir el resultado (86-94), pues casi siempre fue por delante y en el tercer cuarto sentenció a un Real Betis Energía Plus desorientado en su juego y con grandes carencias.

Llegaron al Palacio San Pablo dos equipos con cero en su casillero de triunfos tras las dos primeras jornadas, aunque los visitantes con la sensación de haber competido en Bilbao ante todo un Real Madrid y el local tras una pésima imagen en San Sebastián frente a un recién ascendido como el Gipuzkoa Basket.

Con esa inercia de ambos empezó el partido, con mayor claridad de los bilbaínos en la defensa y en el ataque (4-10, m.04), pero la formación local supo reaccionar pronto y empezó a competir, como ya lo hiciera en este mismo escenario en la jornada inaugural ante el vigente campeón de la ACB, el Valencia Basket.

Los de Alejandro Martínez empezaron a mostrar algo de lo que careció en los dos primeros partidos, la defensa, y ello le valió para remontar el marcador (13-12, m.07) y que acabara el primer cuarto con un 18-18.

En el segundo se mantuvo la progresión hispalense hasta que llegó a tomar una ventaja de cinco puntos (27-23) en el meridiano de este cuarto, pero ello también supuso el punto de inflexión para la formación que entrena Carles Durán, que, guiada por el alero Dejan Todorovic, logró un parcial de 0-9 (27-32, m.17) que le hizo respirar y volver a mandar.

El Betis Energía Plus, pese a ello, no se fue del partido y con la habitual aportación del pívot nigeriano Oderah Anosike, más la del pívot montenegrino Vladimir Golubovic y la del ala-pívot estadounidense Ryan Kelly, permaneció vivo (35-40, m.20).

Todo ese trabajo del conjunto andaluz en la primera parte lo tiró en la reanudación, en un tercer cuarto nefasto en el que se volvió a ver muchas carencias en la defensa y en el tiro exterior, de lo que se aprovechó el RETAbet Bilbao para superar la barrera psicológica de los diez puntos a su favor y dejarla incluso en diecinueve a la conclusión del parcial (55-74).

Los últimos diez minutos fueron de los denominados de 'basura', pues la formación visitante sólo tuvo que mantener seriedad en la defensa y la efectividad del base Jonathan Tabu para seguir con la diferencia en el marcador.

El Betis, cuando creyó en la remontada, más por la relajación rival que por méritos propios, ya no tuvo tiempo de conseguirla y sí sólo de 'maquillar' el resultado gracias a los puntos del máximo anotador del partido, el alero francés Nobel Boungou-Colo, quien logró 25 para dejar el choque en un 86-94.

- Ficha técnica:

86 - Betis Energía Plus (18+17+20+31): MacGrath (7), Nelson (11), Boungou-Colo (25), Ryan Kelly (19), Anosike (10) -cinco inicial-, Alfonso Sánchez (-), Schilb (3), Josep Franch (4) y Golubovic (7).

94 - RETAbet Bilbao Basket (18+22+34+20): Jonathan Tabu (20), Pere Tomás (5), Todorovic (14), Hervelle (7), Gladness (6) -cinco inicial-, Ricardo Fischer (3), Hammink (16), Lucio Redivo (3), Javi Salgado (6), Álex Mumbrú (12), Kempton (-) y Vucetic (2).

Árbitros: Miguel Ángel Pérez, Sergio Manuel y Arnau Padros. Sin eliminados por cinco faltas personales.

Incidencias: Partido de la tercera jornada de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes San Pablo ante unos 3.600 espectadores. Antonio Gutiérrez