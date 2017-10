Baskonia y Olympiacos se estrenan en la Euroliga con sus plantillas mermadas

Vitoria, 11 oct (EFE).- Baskonia y Olympiacos se estrenarán mañana en la Euroliga con sus plantillas mermadas por las bajas de varios jugadores importantes en sus respectivos equipos.

El equipo de Pablo Prigioni visita a su bestia negra en la Euroliga ya que hace 11 años que los azulgranas no consiguen un triunfo como visitantes ante el conjunto heleno.

Aquella victoria tuvo lugar en los playoffs del curso 2006-07 en un choque en el que el Baskonia se llevó el gato al agua por 89-95 y que, posteriormente, derivó en la clasificación baskonista a la Final a Cuatro de esa temporada.

El choque estará marcado por las bajas que arrastran las dos escuadras, ya que por un lado, el Baskonia no podrá contar el francés Rodrigue Beaubois que no ha terminado de recuperarse de sus problemas físicos. El club ya ha confirmado su ausencia, que se suma a las del argentino Patricio Garino, el estadounidense Jordan McRae e Iván Martínez, de baja por una intervención quirúrgica en la nariz.

Por el lado griego, destaca la baja de su líder Vassilis Spanoulis, mientras que Brian Roberts estará disponible a pesar de no haber podido disputar el último choque de la liga doméstica.

Otro factor reside en que el encuentro se disputará en Creta ya que la Euroliga sancionó al Olympiacos tras los altercados que provocaron sus seguidores en el último encuentro del cruce de la pasada temporada ante el Anadolu Efes.

El técnico Giannis Sfairopoulos volverá a contar con una plantilla experimentada y compensada en la que destacan las incorporaciones del exbaskonista Kim Tillie, Georgios Bogris, Hollis Thompson o Jamel McLean en los puestos interiores, además del director de juego letón Janis Strelnieks, procedente del Brose Bamberg.

Estos han compuesto un grupo de garantías junto a los jugadores locales Georgios Printezis, Kostas Papanikolau y Vangelis Mantzaris, entre otros.