La posesión no es una receta infalible

Mientras el beticismo trata aún de digerir la desilusionante eliminación copera a manos del Valencia, en los profesionales verdiblancos no hay tiempo para lamentos. Mañana llega al Villamarín un rival directo como el Getafe, que marca la zona Champions con sólo tres puntos más, y los focos deben centrarse de nuevo en lo meramente futbolístico, con un interesante choque de estilos en el que Setién y los suyos buscarán su particular revancha, pues en la primera vuelta, en el Coliseum, sucumbieron 2-0 y firmaron uno de sus peores partidos de toda la temporada.

De un lado, el Betis basará una vez más su propuesta en ese marcado estilo de toque y control del balón que le ha llevado a ser el equipo 'terrenal' con más posesión de LaLiga, con un 57,6%, sólo por detrás de Barcelona (62,9%) y Real Madrid (60,3%). Y en el otro lado del 'ring', un Getafe sin complejos a la hora de entregar el cuero al adversario para explotar al máximo su orden defensivo y el contragolpe, siendo, en el polo opuesto a su rival, el conjunto del campeonato con menor índice de posesión, con tan sólo el 38,9%.

Ahora bien, eso no quiere decir que los azulones no sepan jugar. Podría pensarse que su mayor fortaleza ofensiva está en el balón parado, pero en realidad sorprende que el 84% de sus goles (27 de 32) hayan llegado en jugada, lo que supone el porcentaje más alto de toda LaLiga.

En cambio, en el Betis, la posesión no es sinónimo de éxito. Sin ir más lejos, el pasado jueves en Mestalla acumuló un abrumador dominio del 68%, lo cual no se tradujo en ningún gol, si bien protagonizó más disparos que el Valencia. Y es que resulta llamativo que al conjunto verdiblanco le haya costado un mundo ganar sus partidos cuando ha presentado sus índices de posesión más elevados.

De hecho, sólo pudo vencer por la mínima, y con un gol 'in extremis' de Loren en el 89', en el partido que más tiempo tuvo el balón, en casa ante el Leganés (85% y 1-0). Le siguen en este ranking otros dos partidos en el Villamarín en los que la posesión sirvió de poco, ante Real Madrid (76% y 1-2) y Levante (75% y 0-3), mientras que en su cuarto partido con más dominio del esférico tampoco consiguió ganar: 3-3 en Rennes con el 73%.

Por el contrario, llama la atención que el Betis sólo haya perdido la posesión dos veces este curso y en ambas ganase: 3-4 al Barça con el 45% y 2-2 en Copa ante la Real Sociedad en Anoeta, pasando de ronda por el 'goal average', con un 46%.

Es más, cuanto más ajustadas a su favor han sido las posesiones, por lo general no pierde: 52-48% en Valladolid (0-2), en casa ante el Atlético (1-0), en Cornellà (1-1) y en San Siro (1-2); 56-44% ante el Eibar (1-1); 57-43% contra el Rayo (2-0); 55-45% con la Real en Liga (1-0); o 54-46% en Copa ante el Racing (0-1). Queda claro que la posesión no es una receta infalible. Pero nadie duda de que Setién no variará su estilo. Mañana tendrá enfrente la horma de su zapato.