Borja Iglesias 'incendia' las redes: un 'Panda' con hambre de derbi

No está firmando su mejor temporada. Pero a Borja Iglesias nadie puede reprocharle su trabajo e implicación con el Betis. El delantero gallego, que dará el salto a la ficción de la mano de Amazon, está tan integrado en el club verdiblanco que ha 'incendiado' las redes sociales con un vídeo a través del que muestra su gran motivación de cara al derbi de esta noche.



El ex del Espanyol ya dijo en una entrevista con ESTADIO Deportivo que ganarle al Sevilla FC "no salva la temporada", pero sabe de la importancia de este partido tanto para la afición como para las opciones del equipo verdiblando de alcanzar los puestos europeos.



Jugando con su apodo del 'Panda', del cual ya explicó por qué se lo pusieron, Borja Iglesias pregunta primero: "¿Por qué nos gustan tanto los osos Panda?". Y responde: "Su ternura estimula la producción de oxitocina, la hormona del amor". Pero al mismo tiempo alerta del peligro de estos aninales, y por ende de él mismo, al referirse a las dos vertientes de los pandas: "amor e instinto".



"Es mejor dejarlos tranquilos y libres porque sus ataques pueden causar estragos", añade el vídeo publicado por el delantero del Betis, en el que la afición bética es la otra gran protagonista, advirtiendo al Sevilla FC de sus intenciones para esta noche: "Llegó la hora del instinto. El derbi más grande del mundo".



El vídeo se cierra con un mensaje a la afición: "Vosotros sois el Real Betis". Sin duda, una emotiva manera de tocar la fibra sensible del beticismo ante un partido tan especial, lo que ha deparado un sinfín de reacciones de apoyo a Bora Iglesias en las redes. Hay ganas de derbi y un 'Panda' anda suelto...