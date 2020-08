Bravo da el último paso para llegar al Betis y Dani Martín, el primero para salir

Unidos por una cuerda elástica que tira de ambos en direcciones opuestas, el veterano Claudio Bravo (37 años) y el joven Dani Martín (21) siguen dando pasos para esclarecer su futuro a corto plazo. En este sentido, el último paso para llegar al Betis que el portero chileno ha dado en la noche del pasado sábado, coincide con el primero que ha recorrido el meta asturiano en busca de una salida para ganar los minutos, la experiencia y la confianza que necesita antes de regresar a Heliópolis para intentar consolidar la enorme proyección que se le intuye.

Bravo ya ha cumplido con el último requisito necesario para empezar a plasmar, negro sobre blanco, esos numerosos puntos de entendimiento alcanzados en las conversaciones que ha mantenido en las últimas semanas con su compatriota Manuel Pellegrini y con el nuevo director deportivo verdiblanco, Antonio Cordón. El Manchester City fue eliminado de la Champions por el Olympique de Lyon, dando por terminada la temporada y concluyendo el contrato del internacional andino con el club inglés. Es decir, oficialmente, ya está sin equipo.

El fichaje de Bravo por el Betis ha ido ganando enteros en los últimos días y fuentes del propio club de La Palmera confirmaban este viernes que la operación estaba bastante avanzada y sólo quedaban "pequeños detalles" para su culminación. El regreso del cancerbero a LaLiga ha causado una enorme expectación en Chile, donde ya siguen muy de cerca al propio club verdiblanco desde que Manuel Pellegrini, su técnico más internacional y exitoso, fuera anunciado como nuevo entrenador heliopolitano y después de que fuesen vinculados otros compatriotas como Mauricio Isla -con su futuro ya casi decidido- o Erick Pulgar.

Bravo es el portero titular de la mejor selección chilena de la historia (doble campeona de la Copa América) y, pese a sus 37 años, sigue sin encontrar allí un rival que le haga sombra. Por ello, que pueda fichar por un equipo tan conocido y seguir siendo titular en Europa es una noticia de primera plana a las faldas de Los Andes, donde creen que aún tiene nivel suficiente para jugar en una competición tan importante como la española.

El portugués del Granada Rui Silva, por quienes los rojiblancos se sienten fuertes tras su pasaporte europeo y no bajan de los 15 millones de euros, o Vicente Guaita, de quien el Betis maneja excelentes informes, seguirían en la agenda por si aparece algún postor (real) por Joel Robles y se ven obligados a recalcular la hoja de ruta inicial: buscar competencia para el getafense y ceder a Dani Martín.

A medida que el ex de Real Sociedad y Barcelona se acerca al Betis, el campeón de Europa sub 21 se aleja. En el seno de la entidad hay confianza absoluta en que tienen en él un portero para muchos años, pero antes debe curtirse un poco más. Prueba de su calidad es que no paran de aparecer equipos que se interesan en su cesión. La Ponferradina ya lo hizo la semana pasada y, ahora, según adelanta ABC, se suman otros dos clubes de Segunda como son la UD Las Palmas y la UD Almería.

Se trata de dos pretendientes con posibilidades de éxito, ya que el Betis mantiene buenas relaciones con ambos después de los préstamos de Francis Guerrero y Wilfrid Kaptoum al conjunto del oriente andaluz y de Juanjo Narváez con los grancanarios, quienes animados por Pepe Mel también han preguntado por las opciones de retener al colombiano y/o hacerse con los servicios del canterano Roberto González Bayón. Es decir, que hay línea directa con los dos clubes. A buen seguro, si las próximas noticias de Bravo van en la línea de lo esperado por el Betis, conllevarán también novedades sobre Dani Martín.