El fichaje de Bravo por el Betis causa sensación en Chile

El fichaje de Claudio Bravo por el Betis sigue cogiendo cuerpo y fuentes del propio club confirmaban este viernes que la operación estaba avanzada y sólo quedaban "pequeños detalles". Un fichaje que ha causado sensación en Chile, donde ya siguen muy de cerca al propio club verdiblanco desde que Manuel Pellegrini, su técnico más internacional y exitoso, fuera anunciado como nuevo entrenador heliopolitano.

A eso se une que Bravo es el portero titular de la mejor selección chilena de la historia y que, pese a sus 37 años, sigue sin encontrar allí rival que le haga sombra. Por ello, que pueda fichar por un equipo muy conocido y seguir siendo titular en Europa es noticia de primea plana, aunque no todos lo ven como un acierto. Eso sí, coinciden en que tiene aún nivel para jugar en una liga tan importante como la española.

"Seguramente está en una etapa de su vida en que la apetencia económica no es la más importante. No me quiero meter en el banco de nadie. Le vendría muy bien ir a un club donde pudiera jugar. No sé si es el Betis o es otro", aseguraba el que fuera su técnico en la Real Sociedad, Martín Lasarte, quien en declaraciones a La Tercera destacaba que lo importante, a estas alturas de su carrera es jugar y más después de haber sido relegado por Pep Guardiola en el City.

Una idea que corrobora el que fuera portero de Colo Colo, Daniel Morón, al que le encantó la idea de que Bravo regrese a LaLiga española, la competición donde demostró su mejor nivel, tanto en la Real como en el Barça. "Claudio está en plenitud de sus capacidades y ya jugó en la Liga española. Tenemos claro que tiene condiciones y experiencia para pelear la titularidad, por lo que será un gran paso en su carrera", señala en La Cuarta en referencia a su fichaje por el Betis. Un nivel que también aprecia el que fuera su preparador particular, Julio Rodríguez: "Claudio sigue conservando su nivel y lógicamente me encanta que tenga posibilidades de seguir jugando en Europa".

No todos tienen la misma opinión y hay quien, pese a considerar al Real Betis como un club importante, le seguiría gustando ver al internacional chileno jugando competiciones europeas. "Bravo siempre piensa en la situación profesional y las condiciones que le ofrecen para desenvolver su trabajo. Me encantaría que apareciera en un equipo de más quilates para jugar Champions League. El Betis es un equipo grande de España, pero no alcanza al Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. En ese sentido, va a perder la oportunidad de jugar grandes competiciones. No quiere decir que, con su llegada y de otros, no pueda clasificarse, pero es un club que no llega mucho a esos torneos". Quien así opina en ADN Radio es Roberto 'Cóndor' Rojas, el famoso autor del otro 'Maracanazo' de los ochenta y meta titular de la 'Roja' en aquella década.

Discrepancias aparte, parece claro que la llegada de Claudio Bravo, un portero de talla mundial, podría ayudar a vender la marca Betis por Suramérica. Al menos, en Chile, ya se ha oído más el nombre del club verdiblanco en los tres últimos días que en muchos años.