Pellegrini, la exigencia a Carvalho y el futuro de Loren

Satisfecho, como no podía ser de otro modo, Manuel Pellegrini valoraba en rueda de prensa el triunfo del Betis ante el Valladolid, el segundo en otras tantas jornadas. Ya se le ve un sello muy definido a su equipo y el chileno destacó el compromiso de todos, deteniéndose en la figura de Carvalho y sin querer descartar la continuidad de Loren, pese a que su ausencia en la lista ha sido interpretada como una inminente salida.

- Ha conseguido en estos dos primeros partidos que se vea un bloque muy compacto, un equipo en definitiva.

- La verdad es que sí, después de estos primeros partidos me da la sensación de que tenemos un equipo sólido en el que las distancias entre líneas son las adecuadas para robar cerca del área rival y presionar para no dejar salir al rival. Nos está faltando algo más de precisión para terminar las jugadas en el área contraria, porque creamos bastantes, pero veo al equipo cómodo y comprometido.

- Ha enchufado además a William Carvalho, con el que ya dijo que ha mantenido una conversación.

- Trato de pedirle a todos los futbolistas que jueguen lo más cerca posible de su mejor actuación. William tiene un potencial enorme y debe rendir lo más cercano a su máximo nivel en cada partido, no acomodarse. Me he encontrando con un jugador con una disponibilidad muy fuerte para que todos veamos al futbolista que es Carvalho durante todos los partidos de la temporada,

- Ha repetido once, pero también le va dando minutos a más jugadores.

- Uno repite once porque el equipo va funcionando bien, pero no pueden ser sólo once jugadores. Eso sirve para que los titulares no se relajen. Hoy quería meter a Sanabria y Juanmi y creo que han ido respondiendo todos, ahora le toca al plantel preparar el próximo partido con la mentalidad de sacarlo adelante con los 25 jugadores.

- Con un 2-0 muy pronto, en la segunda mitad no han pasado apuros.

- Habíamos hecho un esfuerzo importante al comienzo y es lógico con 2-0 no arriesgar más de la cuenta, pero tampoco nos metimos en nuestra área. Tenemos margen de mejora y con un 2-0 y tanto espacios por delante, hay que saber sentenciar los partidos, Primero, que no nos hagan gol, y luego buscar el tercero, que a mí es lo que más me gusta.

- Ha llamado la atención la ausencia de Loren en la lista. ¿Está cerca su salida?

- En este plantel no sobra nadie, ni Loren ni nadie. En su caso, estuvo casi un mes sin poder entrenar y tiene que volver a su mejor peso y a su mejor exigencia, eso se gana con tiempo. Hay que llevarlo con calma, recuperando su nivel. Es una buena competencia tanto con Loren como con Sanabria y Borja para cubrir esa zona clave para todos los equipos.