Kang In Lee y el Betis, un interés tan inesperado como bien entendido

En las últimas horas, la prensa levantina ha relacionado al Real Betis con el joven extremo del Valencia CF Kang In Lee (19 años). El extremo coreano no logra hacerse con un sitio en los onces del técnico che y en Mestalla se plantean la posibilidad de buscarle una cesión en el presente mercado de enero para que gane confianza y protagonismo antes de volver y demostrar las altas expectativas que se tienen de un futbolista que debutó en LaLiga con sólo 17 años.

El diario deportivo valenciano Superdeporte sorprendía ayer asegurando que el Betis y el Mónaco ya han preguntado por las condiciones de un posible préstamo de Kang In Lee, de quien antes de salir esperan que renueve su contrato -expira en 2022- para intentar evitar a toda costa un caso como el de Ferrán Torres, internacional español y canterano que el Valencia se obligó a vender a un precio de ganga al Manchester City, ante la negativa a renovar del extremo, que ha explotado en la Premier y en la selección.

El interés bético en Kang In Lee desvelado desde orillas del Turia no deja de resultar inesperado. Si bien la vía del coste cero con cedidos y jugadores libres (ya explotada en verano) es el único resquicio posible para que el club del Benito Villamarín pueda reforzarse en un mercado que todo apunta a que se cerrará sin refuerzos, Pellegrini tiene bien cubierta la segunda línea de su ataque con Canales, Fekir, Lainez, Ruibal, Joaquín, Tello, Juanmi, Rodri...

Por eso, parece más bien un movimiento de cara a posicionarse y estar atentos por si una oportunidad de mercado con tanto futuro por delante se pone a tiro. Y eso está muy bien visto a ojos del aficionado del Betis, a tenor del contundente resultado que muestra la #EncuestaHelvetiaED lanzada en www.estadiodeportivo.com, en la que un mayoritario 68 por ciento considera que el futbolista asiático sería una buena apuesta de futuro; frente a un 32 por ciento que opina la contrario.

Una "mínima posibilidad", a falta de sólo una semana para el cierre del mercado invernal de fichajes, Antonio Cordón cifró en apenas un 0,01 por ciento las opciones de que el Real Betis acabe reforzándose en esta ventana. No obstante, eso no quiere decir que no vayan a estar preparados hasta el final por si surge alguna oportunidad. Siempre hay movimientos en las oficinas de La Palmera, entre ofrecimientos, tanteos y seguimientos de todo tipo.

Si no llegan refuerzos, que es lo más propable, desde Heliópolis proponen seguir mirando a la cantera, desde delanteros como Raúl García a centrales como Luis Martínez, visto el éxito de promocionar a Paul y a Rodri y de dar confianza a otros jóvenes como Miranda, Ruibal o el mexicano Lainez.