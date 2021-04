Bravo habla claro: "Firmé dos años y espero cumplirlos".

Claudio Bravo, portero del Real Betis, ha analizado la actualidad del equipo verdiblanco a las puertas de un tramo final de Liga ilusionante donde los de Pellegrini están en plena lucha por la quinta plaza. "En estos tramos finales el nivel de tensión y exigencia es mayor. Los rivales algo se están jugando, cuesta encontrar a un rival que venga relajado. No tenemos que bajar el listón, el secreto es no mirar tan lejos, no estar pendiente del tercer rival que nos pueda tocar. Ya pensaremos en lo que viene más adelante", ha comentado el chileno en Radio Marca Sevilla.

También se ha referido Bravo a su futuro, con el que se viene rumoreando desde Chile con una posible vuelta al fútbol de país y sobre el que el guardameta chileno ha sido claro: "Firmé por dos años, tenía opciones de ir a otros sitios por un año y eso no me merecía la pena a esta altura de mi carrera. Espero cumplir las dos temporadas que tengo firmadas".

En cuanto a la competencia con Joel en la portería del Betis, el ex del City ha dicho: "Me lo tomo de la mejor manera posible. Uno siempre necesita que el compañero de al lado esté presionando. Eso lleva a subir el nivel. Pasa también en las otras posiciones, pero al final el que se pone el listón es uno mismo. Uno define lo que quiere hacer".

En plena lucha con la Real Sociedad y Villareal por la quinta plaza, el 'eterno rival', el Sevilla FC, podría hacerles un favor si ganan este domingo a los donostiarras: "No espero nunca nada de los demás, me preocupo de lo que tengo aquí. Al final, el rival que tenemos somos nosotros mismos. El rival más peligroso somos nosotros mismos. Tenemos que centrarnos en hacer nuestro trabajo de buena manera".

La afición del Betis: "No todos tienen una afición como la que tenemos. Te lleva a pensar en un club que tiene que estar hacia arriba, no pasando apuros en los tramos finales. Me encanta que la gente me diga en la calle 'hay que ganar'".

Por último, Claudio Bravo ha hablado sobre el estado de su compañero Borja Iglesias, que cayó lesionado ante el Elche y no pudo estar frente el Atlético: "Lo hablamos el día del partido, se hace una tremenda herida, una contusión grande en la zona de la cadera. Y tiene la fuerza para tirar el penalti. Ese tipo de cosas te habla de las ganas de cada uno de hacerlo bien".