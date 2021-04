Bravo celebra los 38 en plenitud, con su presente y su futuro encarrilados

?? Celebra bicampeón??



Lluvia de felicitaciones para, que cumplió este martesen una plenitud profesional y familiar que invita seriamente a seguir pensando en que su carrera tiene todavía capítulos por escribir. El veterano cancerbero recibió elde su club, el, así como de los perfiles en las redes sociales de la selección chilena y de la, que se centraron en su extenso palmarés internacional, amén de su paso por clubes de gran nivel comoEl caso es que no está siendo una temporadapara el de Viluco, sostenido por su compatriota y por la confianza que dan su extensoy su demostradapese a su plaga de. Hasta cuatro han torpedeado su desembarco en Heliópolis, aunque siempre recuperó su puesto cuando estuvo físicamente bien. Salvo la última vez, cuando el gran nivel dele mantuvo en el banquillo cinco partidos. Volvió ante ely, salvo nueva dolencia o expulsión, parece aferrado a una demarcación en la que aporta mucho a los verdiblancos. Paradas decisivas,certeros con el pie y, entre otras cosas.Ocurre que las interrupciones no le han dejado estar más deactivo. Por eso, quizás, apenas acumulacomo verdiblanco, en los que dejó cinco veces su puerta a cero. Aunque tiene tiempo para redimirse. Y es que, si bien se rumoreó en su día que se comprometió por una temporada y otra opcional, el propio Bravo dejaba claro en su presentación que no había condicionantes en su vínculo hasta. Y Pellegrini, ante el presunto interés deo por repatriarle, se deshacía en elogios hacia Claudio y avanzaba: "Seguirá el año que viene con nosotros". Tendrá que competir con el reclutadoy, salvo que se les busque salida, con Joel y Dani Martín (el asturiano sí debe marcharse de una vez cedido).