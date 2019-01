TAU Castelló-Betis Baloncesto: A comenzar con buen pie

Año nuevo, viejas costumbres sobre la pista. Ese es el mensaje que busca proyectar el Real Betis después del ligero asueto navideño. El buen final de 2018 deberá tener continuidad en 2019 para seguir en la senda correcta y no desviarse del objetivo anhelado a final de curso.

El conjunto verdiblanco visita esta noche al TAU Castelló (Pabellón Municipal Ciudad de Castellón, 20:45 h) sin confianzas y con la misma exigencia de siempre. Sumar la decimotercera victoria consecutiva implicaría cerrar la primera vuelta en la cima de la clasificación y aventajar a sus perseguidores en al menos dos partidos. Un balance que tendría como premio extra la Copa Princesa, recompensa que contenta más a la afición que a un plantel concienciado de que lo único que importa es cerrar el regreso a la máxima categoría, la Liga Endesa, en el mes de mayo.

Según las cuentas, tal y como recordaba ayer el área de comunicación de la Federación Española de Baloncesto, "con dos triunfos de ventaja sobre sus perseguidores a falta de otras tantas jornadas,tan sólo una catástrofe apartaría a los sevillanos de la Copa. Ganando al menos uno de sus dos próximos encuentros certificarán tanto la clasificación como la organización de una cita de la que tan sólo podría apartarles dos contundentes derrotas acompañadas de sendos triunfos de al menos dos de sus tres perseguidores, siempre y cuando estos lograran recortarles el 'average' favorable a los béticos en cualquier criterio de desempate en estos momentos".

Misma dinámica

Para conquistar Castellón los hispalenses tendrán que mantener la exigencia defensiva impuesta en las últimas semanas del campeonato. No permitir sustos, hacerse fuertes en la pintura y acompañar la intensidad con el acierto son algunas de las claves que marcarán el encuentro. El cuerpo técnico cuenta con todos los jugadores disponibles, por lo que Dee, Obi, Marcius y compañía tendrán que estrenar el año con un buen baloncesto para poder sonreír. El único contratiempo de los últimos días fue el proceso vírico que afectó a Matt Stainbrook y que le obligó a perderse un entrenamiento, lo cual no será obstáculo para ser esta noche de la partida. Por su parte, los pupilos de Antonio Ten tendrán una empresa complicada, pero no imposible, como ya demostraron hace semanas venciendo al Lleida en su feudo. El técnico local confiará su suerte en hombres de calidad y experimentados como Sabonis y Lucas Blasco. Además, también podrá contar con su último refuerzo, el base Evaldas Zabas, que viene a sustituir al base Leon Williams.

Peligroso

"Son un equipo que juega con mucha intensidad, mucho ataque al rebote ofensivo, capaces de generar ventajas con sus buenos espacios, tienen jugadores veteranos que conocen la categoría", avisó el técnico Curro Segura.