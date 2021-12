Casimiro celebra un alta y ve al Betis con "opciones de victoria" ante el Baskonia

El entrenador del Real Betis de Baloncesto, Luis Casimiro, ha confirmado este viernes que su capitán, el alero Pablo Almazán, "estará ante Baskonia" después de perderse su lesión el partido de la pasada jornada en Badalona y considera que el colista tiene "opciones de victoria" frente al conjunto alavés.



Para Casimiro, "que Baskonia haya perdido dos partidos seguidos de Euroleague" esta semana "nunca se sabe qué consecuencias genera", por eso considera que "lo más importante es competir bien" y con "amor propio" frente a un "un equipo muy largo" cuyos "puntos pueden venir de varias posiciones: es un equipo de Euroleague, con una peligrosidad tremenda", dijo.





El técnico manchego desea "exprimir la polivalencia de algunos jugadores en beneficio del equipo" y destacó en este sentido al ala-pívot estadounidense Vitto Brown, quien "hace un trabajo regular, pone su físico al servicio del colectivo" pero "no se le puede exigir que tenga el nivel de puntos del otro día", cuando fue el jugador más valioso de la jornadaCasimiro no conoce el triunfo desde su regreso a Sevilla, hace dos jornadas, pero cree que en ambos partidos, el Coosur Betis ha "tenido un lapsus que ha costado la victoria", así que espera que " el trabajo sea más regular" para que "en dos minutos malos", el rival "no coja 17 puntos de ventaja"."Necesitamos continuidad y evitar que los contrarios tengan ventajas. Debemos olvidarnos de nuestra situación en la tabla. Si miramos la clasificación, nos estaríamos equivocando", ha concluido el preparador.