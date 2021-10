Andalucía acoge más de un centenar de eventos como Región Europea del Deporte

Andalucía ha acogido más de un centenar de eventos deportivos tras su designación por ACES como Región Europea del Deporte, según ha trasladado el consejero Javier Imbroda en su visita, junto al secretario general para el Deporte, José María Arrabal, a la región del Piamonte (Italia), que aspira a tomar el relevo en el año 2022. Imbroda ha resaltado el "extraordinario impacto global" que supone para la marca Andalucía el desarrollo de este proyecto, que no solo ha generado "un sólido aval de confianza con el que tejer alianzas estratégicas con las federaciones y organizaciones deportivas nacionales e internacionales", sino que "hemos aprovechado también para marcar un punto de inflexión en distintos ámbitos de gestión como las infraestructuras o las actividades formativas".

Todos estos eventos de una gran variedad de disciplinas deportivas "han aportado un valor añadido y han situado a la comunidad como referencia internacional durante 2021", ha dicho el consejero. "Andalucía ha aprovechado la oportunidad dando un paso al frente en una situación complicada por la pandemia y ha demostrado su capacidad y su visión, hemos conseguido que ahora toda la comunidad deportiva mire al Sur, a Andalucía, y que sepan que esta es una tierra única para desarrollar ideas y proyectos".

Imbroda ha recordado las palabras del presidente de Aces Europa, Gian Francesco Lupattelli, en el acto en Sevilla de entrega de la bandera que distinguía a Andalucía como Región Europea del Deporte, señalando que es "un buen ejemplo del deporte para todos como instrumento de salud, integración, educación y respeto, con una política deportiva ejemplar, y con instalaciones, programas y actividades de calidad", objetivos principales para este organismo europeo.

Desde entonces se han venido desarrollando importantes actos y eventos deportivos de primer nivel internacional, que han permitido, por ejemplo, convertir el Estadio La Cartuja de Sevilla, una instalación cinco estrellas recuperada en tiempo récord, en una de las sedes oficiales de la Eurocopa de fútbol, acogiendo los partidos de la fase de grupos de la selección española, y el partido de octavos de final que enfrentó a Portugal y Bélgica.

Un estadio que se ha convertido en la casa del fútbol español, tras el convenio firmado con la Federación Española, que ha traído eventos a distintas provincias andaluzas, como encuentros oficiales de la selección española absoluta masculina y femenina, y de la sub 21, la Copa de la Reina de fútbol sala, las Supercopas de fútbol masculina y femenina, o las Finales de la Copa del Rey y de la Reina, entre otros.

Pero también se celebraron durante los primeros meses del año competiciones en otras modalidades deportivas como el Campeonato de España juvenil femenino de hockey sala, el Campeonato de España de Invierno de piragüismo, el Anytech 365 Andalucía Open de Tenis, el Rallye Sierra Morena, la Ultra Sierra Nevada, la Clásica Ciudad de Torredonjimeno, el Campeonato del Mundo de Windsurf RS:X, el Red Bull Al-Andalus Parkour, un encuentro valedero para la EHF Eurocup 2022 de balonmano, que enfrentó a España y a Hungría, y el Andalucía Internacional U17 de bádminton.

Dos importantes eventos de ciclismo que se patrocinaron fueron la Vuelta Ciclista a Andalucía y la Andalucía Bike Race. La comunidad también fue sede de las EBT Finals de Balonmano Playa femenino, del Meeting de Atletismo Paco Sánchez Vargas, del Torneo Internacional del Aceite de Oliva de hockey hierba, el Campeonato de España de Tenis de Mesa o el Campus Internacional de la Real Federación Española de Esgrima.

Competiciones importantes durante el año también fueron el Campeonato de Europa de Optimist U16 en la Bahía de Cádiz, el Campeonato de España de Bádminton, el de Minibasket, el Open Generali Palma del Río de tenis femenino, el Campeonato de Europa de Pádel, el Abierto Internacional de Ajedrez Ciudad de Sevilla, el Sierra Nevada Mountain Festival, el Open de Tenis Ciudad de Pozoblanco, la Copa de España de Pádel Suf, el Herbalife Basket 3x3 Series, los Campeonatos de Europa de Baloncesto femenino U16, el Campeonato de Europa de Boxeo, el Torneo Cuadrangular de Fútbol Sala en el Olivo Arena, y dos encuentros de baloncesto de las selecciones absolutas masculina y femenina.

Otros eventos deportivos que se han celebrado han sido el ITF Marbella, la Copa del Rey, la Copa Sevilla y la Copa Nadia Mechaala, todos ellos de tenis. Pero también hemos acogido en la comunidad competiciones como el Campeonato de Europa de Cricket, el Gran Prix de Gimnasia Rítmica, o el Desafío Doñana.

Y antes de acabar el año quedan todavía acontecimientos de gran nivel por celebrarse, como el Campeonato de Europa de Boccia, el Cross Internacional de Itálica, la Regata Sevilla-Betis de remo, el España-Rumanía de baloncesto femenino, el Campeonato del Mundo de Karting, el encuentro internacional de fútbol sala que enfrentará a España y Portugal o el decisivo España-Suecia de fútbol en el Estadio La Cartuja el próximo 14 de noviembre. Pero el plato fuerte final serán los Mundiales de Bádminton de veteranos y absolutos, que se disputarán entre finales de noviembre y mediados de diciembre en Huelva.

También se han desarrollado otra serie de actos vinculados con el deporte bajo el paraguas de Andalucía Región Europea del Deporte, como el Homenaje a Severiano Ballesteros en Valderrama, el Hall of Fame de la Federación Española de Baloncesto junto con el Diario AS, celebrado la semana pasada o el Sport Weekend de Marca, que se celebrará en Sevilla dentro de unos días.



Infraestructuras deportivas

El marco de Andalucía Región Europea del Deporte contiene también un decidido impulso en materia de infraestructuras, que ha servido para que instalaciones emblemáticas de la Junta de Andalucía en las distintas provincias de la comunidad hayan podido situarse en los estándares propios del deporte del siglo XXI, ofreciendo a la ciudadanía en general y a los deportistas de alto rendimiento en particular las condiciones adecuadas.

El Gobierno andaluz ha llevado a cabo una inversión de alrededor de 20 millones de euros en nueve instalaciones, que ha supuesto un salto cualitativo definitivo con reformas como las de los estadios de la Juventud de Almería y el de Granada, la mejora de las instalaciones de La Cartuja, con la construcción de nuevos espacios para aumentar la oferta de deportes, la actualización de equipamientos y renovación del Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo, especialmente de la residencia para deportistas, la nueva piscina en construcción en la Ciudad Deportiva de Huelva o la renovación de superficies para atletismo y baloncesto en la Ciudad Deportiva de Carranque, en Málaga, donde se ha puesto en marcha el proyecto más singular por pionero en España, el Centro de Tecnificación del Deporte para Personas con Discapacidad, con una inversión de 5 millones de euros.



Formación

El programa de Formación Continua del Instituto Andaluz del Deporte (IAD) 2021 ha contado con 42 actividades, diez más que el año pasado, entre jornadas, foros, cursos, talleres y un Congreso Internacional, con ponentes de gran prestigio nacional e internacional en distintos ámbitos del deporte. Hasta el mes de octubre se han desarrollado 33 acciones formativas y quedan pendiente por celebrar 9 hasta final de año.

Los ponentes más destacados del programa del 2021 han sido Gerad Freixa, ex director de la Copa del Rey de Baloncesto; Francisco Roca, ex director general de la Liga de Fútbol Profesional durante ocho años, presidente de la ACB de Baloncesto hasta 2017, y responsable de la NBA para el sur de Europa durante más de una década; y Mar Rovira, ex jugadora profesional de baloncesto, psicóloga deportiva y comentarista deportiva en televisión.

El Plan de Formación se ha estructurado en 12 áreas temáticas: Gestión Deportiva; Actividad Física y Salud; Infraestructuras Deportivas; Deporte y Mujer; Eventos Deportivos; Tecnología del Deporte; Rendimiento Deportivo; Deporte Adaptado e Inclusivo; Medios de Comunicación y Deporte; Desarrollo Sostenible; Transición del Deporte al Mercado Laboral y, por último, otras Actividades IAD.

Según ha manifestado Javier Imbroda, "con esta designación de Andalucía Región Europea del Deporte, el deporte ha jugado un papel importante en la comunidad como plataforma de recuperación y progreso, generador de energía y transformación, un valor añadido irrenunciable para la sociedad. Andalucía siente el deporte como parte de su seña de identidad, para mostrar también el enorme talento de los deportistas andaluces, su capacidad de superación, los valores con que se acercan también a los centros educativos y generan hábitos para el desarrollo vital; y poder exhibir igualmente la capacidad de las entidades, clubes, federaciones y empresas, para organizar eventos deportivos con sello de excelencia", ha cerrado.