Yeray Moreno, el faro del Alcalá

El Alcalá parece haber tirado del aforismo griego 'Conócete a ti mismo' para encontrar ese faro que le guíe en la 18/19. En efecto, no le hizo falta a David Campaña irse muy lejos para tener a su 'cerebro', sino le bastó con mirar al grupo de futbolistas con los que empezó a trabajar en pretemporada.

En concreto, a Yeray Moreno Jiménez, que ya estaba del año pasado. "El míster ha confiado en mí para llevar la manija del equipo, para que lo sitúe; me pide que sea un 'box to box'", dice el mediocentro del conjunto panadero, que tiene en el preparador a su mejor aval: "Le gusta que tengamos la pelota, que no la regalemos, estudia al rival y, sobre todo, exprime a los jugadores individualmente".

Sin encontrar aún explicaciones a por qué jugó tan poco en campañas anteriores con otros técnicos, aunque admitiendo que Campaña es de los que "valoran el trabajo y no un nombre o un dorsal", Yeray, fan de Luka Modric, admite estar viviendo este curso "la cara bonita del fútbol", máxime cuando lo está haciendo en el equipo de su localidad natal, en cuyo vestuario "el ascenso no supone una presión" pero sí es algo que "se tiene en mente". Por eso, el futbolista panadero sabe de la importancia del Ciudad de Alcalá: "La afición está ilusionada con el proyecto, y en cuanto nos apoya, tiramos de garra. Con ella encontramos la motivación necesaria".

En esa grada, Yeray suele estar acompañado por los suyos, a los que quiere convertir en testigos del reto que siendo niño se planteó: "Quiero llegar, al menos, a Segunda B. Hasta los 25 años no deja de pasar el tren, y tengo 22...".