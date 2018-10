Pedro Chacón: "El gol es mi obsesión"

El Coria es, con seis jornadas disputadas, la revelación del Grupo X. Quinto clasificado, el trabajo en los despachos del pasado verano está recogiendo sus frutos, siendo una de sus apuestas, Pedro Chacón, una de las gratas sorpresas.

"El gol es mi obsesión", señala el delantero de 19 años, natural de Palma del Río (Córdoba). Suma tres goles (el último sirvió para vencer el Sevilla C por 0-1), siendo el pichichi ribereño: "Los goles van por rachas, pero sí es verdad que siempre he tenido esa suerte. Cuando piso el área, me meto en una pequeña burbuja y busco el espacio. Hay que tener una concentración especial, cambiar el chip".

Y, por ahora, los números le acompañan. En las tres últimas temporadas ha marcado más de cien goles en el Palma del Río, tanto en el juvenil como en el sénior, adaptándose a sus nuevas condiciones físicas. "En infantiles me marché al Córdoba, pero en mi primer año cadete estuve seis meses parado porque crecí mucho y tuve problemas en las rodillas. Decidí venirme a mi pueblo y mi entrenador, Antonio Girado, que me conocía , siendo cadete, me hizo debutar con el sénior. Tuve que reciclarme como futbolista, ya que antes era más técnico y ahora busco más el espacio. Soy más potente; pese a que mido 1,92 m soy rápido. Al míster (Ceballos) le gusta que aparezca al espacio", narra un Pedro Chacón que antes de darle al balón hizo sus pinitos como atleta.

Estudiante de Ingeniería de la Salud, tampoco renuncia a su otra carrera, la futbolística. "Por supuesto. Ceballos está apostando por mí y hay que seguir trabajando", declaró, destacando las claves del buen comienzo del Coria: "El míster nos pone los pies en el suelo. Hay tres puntos que no se negocian: trabajo, humildad y compromiso. Trabajamos a muerte en todos los encuentros".