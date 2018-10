Así fue la jornada 6 para los equipos sevillanos en División de Honor

UP Viso 1-1 Algabeño: Justas tablas en el derbi

UP Viso y Algabeño igualaron a un tanto en el derbi provincial. Los visitantes, que fueron mejores durante la mayor parte del primer acto, se adelantaron en el marcador por medio de Pipi, que transformó un claro penalti cometido por Sombri sobre Mimi cuando el atacante se disponía a culminar una contra que había acelerado Jero Baena. Justo antes del descanso, Jaime puso las tablas que a la postre fueron definitivas con un remate de cabeza dentro del área pequeña a la salida de un córner. La diana espoleó a un UP Viso que creció en la segunda parte.

Fruto de ello, el cuadro de Javi Rojas disparó hasta en dos ocasiones al poste de la meta defendida por Manu Toro: Migue en el 53´ y un zaguero visitante en el 72´. En el tramo final, Diego López pudo llevar los tres puntos a La Algaba, pero el punta, tras recortar en la frontal y disparar raso, se encontró con una gran parada del arquero visueño Arti. A.E. / El Viso



Torreblanca 2-1 San José: David Silva obra el milagro del 'Torre'

El Torreblanca consiguió su primera victoria en su debut en División de Honor ante el San José gracias al capitán torrealbense David Silva, que se vistió de estrella en el tramo final para convertirse en el protagonista de una remontada increíble que parecía imposible. El central, actuando de improvisado delantero, asistió a Ismael en el empate local en el 83´ y un minuto después obró el milagro hispalense con un gol de auténtico ´killer´ que le da una victoria histórica a su equipo y hunde un poco más a un San José que se veía con los tres puntos.

Todo lo que ocurrió hasta ese emocionante e imprevisible epílogo de derbi fue anodino, aburrido y escaso de fútbol de calidad, pero la espera mereció la pena. Bajo un control territorial cañamero se adelantó el San José casi en la única jugada reseñable del primer acto (39´). Alvi, en una de sus numerosas subidas por la derecha, colgó un centro al corazón del área y cuando Álvaro se disponía a rematar fue empujado por Salado. Un penalti tan inocente como claro que fue anotado por Lobo.

Tras el asueto, Lara movió fichas y adaptó su esquema al del San José, colocando a Isra en el carril zurdo y a Josema de central. La modificación no surtió el efecto deseado. El San José, con mucho oficio, controlaba el duelo. Ni siquiera la expulsión del visitante Dani en el 64´ cambió el devenir del envite. Hasta que apareció el pundonor de David Silva, que a la desesperada se colocó arriba. Así, prolongó un balón directo para que Ismael, tras recortar a su marcador, igualara, mientras que a renglón seguido hizo estallar a Los Caños. El capitán, en un movimiento de ´9´, anotó el 2-1 definitivo con un tiro que se coló en la meta de Sebas tras tocar en un zaguero.



San Roque 2-0 Castilleja: No halla la regularidad deseada

A pesar de que disfrutó de varias ocasiones, el Castilleja se vino de vacío del Manolo Mesa de San Roque y no termina de arrancar. El partido se decidió en los instantes finales, cuando llegaron los dos goles gaditanos. En el 1-0, el centrocampista Chupi, uno de los más destacados de los locales, se aprovechó de un error en la salida del cuadro de Manolo Luque para adelantar a su equipo. En la última jugada, Gallego finiquitó el envite con un golazo por la escuadra.



Isla Cristina 0-2 Alcalá: Nueva muestra de poder

El Alcalá logró su tercer triunfo consecutivo en su visita al rocoso Isla Cristina. El cuadro de David Campaña, que perdonó varias ocasiones en el primer acto, forjó la victoria en la segunda mitad, cuando Dani Perejón e Iván Acosta rubricaron el triunfo panadero. En la primera diana, el mediapunta, gracias a una buena presión, robó el esférico en la salida de balón onubense y definió a la perfección ante Mateo. A partir de ahí, el Alcalá disfrutó de numerosas opciones para ampliar el marcador a la contra y no tuvo excesivos problemas para frenar las acometidas del Isla Cristina, basadas en balones frontales que la zaga sevillana despejó como pudo. A quince del final, llegó la sentencia por parte del atacante Iván Acosta, que recogió un balón a la espalda de la zaga visitante por la derecha, aguantó el contacto del central y, a pesar de encontrarse escorado, batió por el palo largo en el mano a mano al arquero onubense.



Antoniano 1-0 Pinzón: Continúa en la cresta de la ola

Un golazo de Luigi, que remató en plancha en el punto de penalti un buen centro de Zeki desde la izquierda en el 30´, le bastó al Antoniano para derrotar al Pinzón y sumar su tercer triunfo consecutivo. El cuadro de Rubio fue muy superior; de hecho, solo las paradas del arquero onubense Camacho mantuvieron con vida a los visitantes. Juanjo, Alberto, Isaac y Zequi deberieron sentenciar. Al dejar el duelo con vida, Andrés salvó a su equipo con una mano a un cabezazo de Agus en el 89´.