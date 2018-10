Así fue la jornada de los sevillanos en División de Honor

UP Viso 2-0 Antoniano: Continúa con paso firme

La UP Viso continúa dando muestras de que quiere hacer esta temporada cosas importantes. Ayer sumó un nuevo triunfo frente a un Antoniano que llegaba al Municipal de San Sebastián segundo en la tabla, pero que minimizó, sobre todo, en el primer tiempo. Los de Javi Rojas realizaron unos sobresalientes 45´. Los locales tuvieron el control desde el inicio, sin que el cuadro lebrijano intimidara a Álex Melli. Salvat, en estado de gracia, abría el marcador en el 17´, haciendo justicia a lo que se estaba viendo sobre el terreno de juego, tras un saque de banda en el que el atacante alcoreño ganó la espalda a sus rivales batiendo a Andrés. Y en el 33´, en una acción de estrategia, Jaime, en el segundo palo, ponía tierra de por medio. Tras el paso por los vestuarios, destacó en los visitantes Juande, el mejor de los lebrijanos, que protagonizó la mejor ocasión de los suyos, que desbarató Álex Melli en una gran intervención. Pese al mayor empuje del Antoniano (cuarto), la UP Viso no sufrió y ya es tercera.

UP Viso: Álex Melli (3), Jaime (3), Salvat (3) (Rafa López 74') (1), Luna (2) (Alfonso Lora 84') (1), Chico (2), Gabri (2) (Cordero 88') (s.c.), Migue (2) (Antonio López 66') (1), Lichi (2), Diego (1), Lobato (3) (Nolasco 89´) (s.c.) y Sombri (1).

Antoniano: Andrés (1), Álvaro (1) (Muñoz 69') (1), Longa (1) (Quintero 46') (1), Kevin (1), Alberto (1), Chamizo (1), Brando (1) (Antonio Granado 80') (1), Juanjo (1) (Jesús 56') (2), Isaac (1) (Javi 64´) (1), Luigi (1) (Juande 56') (2) y Zequi (1).

Árbitro: Aguilera Morales (Cordobés). Amonestó a los locales Diego y Jaime; y a los visitantes Luigi, Longa, Isaac, Javi y Chamizo.

Goles: 1-0 (17') Salvat; 2-0 (33') Jaime.



Cartaya 2-1 Algabeño: Una dura derrota en el epílogo

El Algabeño cayó derrotado en el 87´ con un gol de Lolo que vino precedido de un resbalón de Manu Toro, tras un encuentro muy disputado y en el que los de Diego Tristán fueron superiores, sobre todo, a raíz de la expulsión de Sebas, aunque no se mostró certero de cara a portería. J.L.M./J.A.V.C.

Cartaya: Bocanegra (2), Manuel (2), Juan López (2) (Canito 88') (s.c.), Aitor (1), Francis (2), Mario (2), Souto (2), Sergio (2) (Quino 73') (1), Dani (2) (Fernando Vaz 69') (1), Lolo (3) (Pitu 89') (s.c.) y Sebas (2).

Algabeño: Manu Toro (2), Mimi (2), Fran Delgado (2), Navarro (2) (Jero Baena 74') (2), Baena (2) (Guisado 89') (s.c.), Pino (2), Matías (2) (Cisso 57´) (1), Jorge (2), Sergio (2) (Rubén 57') (2), Pipi (3) y Corriente (2) (Diego López 80') (s.c.).

Árbitro: Caballero Caballero (Cordobés). Amonestó a los locales Juan López y Bocanegra; y a los visitantes Jorge, Carmona, Corriente y Diego López. Expulsó a los cartayeros Sebas (63') y Aitor (89') por doble amarilla.

Goles: 1-0 (46') Sebas; 1-1 (77') Pipi, de penalti; 2-1 (87') Lolo.

Incidencias: 200 espectadores.

La Palma 4-2 San José: Sigue en depresión

El San José continúa sin reaccionar. Tras encajar su sexta derrota consecutiva es colista y sin atisbo de mejora. Ayer, ni con un once y un planteamiento más reservado, frenó la sangría atrás. A. Borrego

La Palma: Luis (2) (Jesús 64') (1), Caro (1) (Chía 46') (2), Manu Calle (1), Finidi (3), Pavón (3), Pablo Aguilar (2) (Manolo 84') (1), Galleti (1), Ale Pérez (2), David García (2) (Fo 68') (2), Manu Cruzado (1) y Lagares (1).

San José: Sebas (1), Alvi (0), Dani (0), Ismael (0) (Joaqui 81') (1), Ernesto (0), Rubén (0), Salva (1) (Sosa 84') (2), Juan (1) (Kisko 61') (1), Lobo (1) (Luis 69'), Varona (2) y Edu Calderón (1) (Álvaro 61') (1).

Árbitro: Mármol Cabrera (Cordobés). Expulsó al palmerino Manu Cruzado (89´) por doble amarilla. Amonestó al local Ale Pérez; y a los visitantes Ismael, Edu Calderón, Dani y Alvi.

Goles: 1-0 (38') Finidi; 2-0 (56') Pavón; 2-1 (72') Jesús (p.p.); 3-1 (78') Lagares; 3-2 (88') Sosa; 4-2 (89') Fo.



O. Valverdeña 4-3 Castilleja: Despertó muy tarde

El Castilleja perdió el choque en los primeros veinte minutos, tras una salida falta de intensidad que le costó tres goles en 22'. Los de Luque reaccionaron en el segundo acto, con tres goles, pero fue tarde.

O. Valverdeña: Nacho (1), Pablo Oliveira (1), Pachón (2), Diego (2) (Batanero 66') (1), Paco Caraballo (1) (Fran 76´) (1), Samu (2) (Pablo 85') (1), Selu (2), Sergio Pérez (1), Kevin (1) (Javi Lorca 70') (1), Güi (1) y Arrayas (1).

Castilleja: Josema (1), Nene (2), Méndez (1), Ramón (0) (José Antonio 46') (1), Alfonso (0), Nino (0) (Rafa Falcón 46') (2), Plata (1) (Ale Marín 62') (1), Isco (s.c.) (David Horrillo 5') (1), Pablo (2), Guti (0) (Christian Mariscal 46') (2) y Zapata (1) (Luismi 83') (1).

Árbitro: Luna Espejo (Cordobés). Amonestó a los locales Selu, Diego y Sergio Pérez; y a los visitantes Ramón y Rafa Falcón. Expulsó al blanquiazul Ezequiel (89').

Goles: 1-0 (11') Diego; 2-0 (21´) Samu; 3-0 (22') Selu; 4-0 (63') Kevin; 4-1 (68') Christian Mariscal; 4-2 (78') David Horrillo; 4-3 (89') Christian Mariscal.



Torreblanca 2-0 Pinzón: Tardía, pero justa victoria

El Torreblanca encarriló la victoria en los últimos diez minutos del encuentro, pero el cuadro albiazul se hizo justo acreedor de los tres puntos. Muy superior el conjunto de José Antonio Lara que tuvo numerosas ocasiones para sentenciar el choque antes (un mano a mano de Ismael, dos claras de Contreras...), hasta que apareció David Silva (80') para encarrilar un choque que sentenció Ale Romero.

Torreblanca: Leal (2), Julio (1), Alviz (1) (Ale Romero 56') (2), David Silva (3), Luis Álvarez (2), Contreras (2), Javi Lozano (1) (Pichaco 66') (1), Kisko (1) (Dani Pinto 56') (1), Aranda (1) (Jimmy 62'), De Iraola (2) (Buba 78') (1) e Ismael (2) (Mario 66') (1).

Pinzón: Camacho (1), Víctor (1), Agus (1), Dani (1) (Domínguez 58') (1), Jesús Ruiz (1), Cata (2) (Poyatos 65') (1), Lolo (1), Caballero (1) (Guille 86') (s.c.), Iván García (1) (Paco Domínguez 75') (1), Andrés (1) y Fernández (1) (Leandro 89') (s.c.)

Árbitro: López Racero (Gaditano). Amonestó al visitante Agus.

Goles: 1-0 (80´) David Silva; 2-0 (89´) Ale Romero.



Alcalá 0-0 At. Onubense: No halla la puerta de salida al laberinto



Prueba superada del Alcalá, pese a no lograr la victoria. El cuadro panadero se llevó un justo punto ante el líder, un Atlético Onubense que no se mostró superior al anfitrión. Partido trabado, sin apenas ocasiones, pero muy trabajado por ambos contendientes, que realizaron un gran desgaste físico durante los noventa minutos. El Alcalá fue fiel a sí mismo. Mantuvo a raya al filial con una zaga de tres, aunque careció de profundidad. Iván, solo arriba, se vio desasistido, aunque tuvo la mejor ocasión en el inicio del segundo tiempo, fallada ante Vichi al pegarle mordida.

Alcalá: De la Fuente (1), Cristian (1), Morillo (1), Juanma (2), Humanes (2), Mario (2), Leal (2), Yeray (2), Iván (1) (Rafa 81') (1), Perejón (1) (Rubén Rodríguez 89') (1) y Edu Brenes (1) (Rudy 65') (1).

Atlético Onubense: Vichi (1), Soler (2), Moi (1), Ikwu (2), Terán (1), Diego (1), Iván (1) (David 61') (1), Santi (1) (Abu 70') (1), Vargas (2) (Ponce 83') (1) , Asuero (1) y Nené (1) (Arias 78') .

Árbitro: Villegas Navas (Cordobesa). Amonestó al local Yeray; y a los visitantes Santi, Soler, Ikwu y Abu.

Incidencias: Unas 500 personas vieron el partido en el Ciudad de Alcalá.