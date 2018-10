Los pagos, un frente cerrado para el Écija

El Écija encajó un nuevo varapalo en la pasada jornada, al caer derrotado frente al Cádiz B por 0-3, un marcador adverso que impide la remontada en la tabla de un conjunto astigitano que se encuentra en puestos de descenso.

Sin embargo, dentro de la actualidad azulina, el deportivo no es el único frente que tiene abierto la entidad. Hay que señalar que desde que comenzó la pretemporada, la plantilla ecijana apenas ha cobrado una cuarta parte de sus nóminas cuando octubre enfila ya su recta final. Es decir, no han cobrado, en su totalidad, los salarios de agosto y septiembre más el de los días de pretemporada de julio. La plantilla ha optado por mantenerse al margen y no ha realizado declaraciones públicas, aguardando una solución por parte del club, que indica que ya ha llegado.

El pasado sábado, Yung Gon Park, presidente del Écija, se reunió con sus jugadores, transmitiéndoles que el próximo viernes el club se ponía al día. El coreano, tras estar quince días en su país, ha trabajado para solucionar los contratiempos que había para que los futbolistas cobraran sus nóminas, deuda que podría quedar saldada en dos días. La cantidad no es baladí, ya que la inversión en jugadores para esta temporada ha sido importante.

Mientras tanto, el plantel astigitano prepara el próximo encuentro ante Los Barrios, un equipo que ha renacido de la mano de Rafa Escobar, encadenando cinco jornadas sin caer.