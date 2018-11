Resumen de la jornada 15 de los equipos sevillanos en Tercera

Gerena 2-1 Sevilla C: El Sevilla no puede con un buen Gerena

Partido muy igualado, sobre todo en el centro del campo. Ello, a pesar de que el Sevilla tuviera una oportunidad en el 2' a tiro de David García, quien obligó a esforzarse a Linares, que posteriormente sacaría otra.

No sería hasta el 28' cuando se movería el marcador, para los locales. Tore bota una falta que Checa cabecea a gol para batir a Bryan. En la segunda mitad, otra vez Tore, en el 63', de falta directa, firmaría el 2-0, acortando distancias el Sevilla en el 66', tras un par de goles anulados de manera consecutiva.

Gerena: Linares (1), Valencia (1), Montaño (3), Checa (2), Tore (3), Relaño (2), Jose (2) (Sebas 61') (1), Barrio (2) (Gordo 85') (s.c), Rioja (2),Gázquez (2) (Mario 62') (1) y Vega (2).

Sevilla C: Bryan (2), Núñez (2), Candela (1), Carmona (1), Pavón (1), José Espinar (3), Juan Delgado (2) (Rares 81') (s.c), David García (1), (Luis García 69') (1), Priego (2), Pepe (1), (Perotti 83') (s.c) y Eloy (2).

Árbitro: Abraham Hernandez (Cádiz). Expulsó a los visitantes Carmona (90') y a Jonas, portero suplente, (38'). Amonestó a los locales Jose, Valencia, Barrio, Gázquez, Vega y Gordo; a los visitantes Candela, Pavón, José Espinar.

Goles: 1-0 (28') Checa; 2-0 (63') Tore; 2-1 (66') José Espinar.

Incidencias: Partido de Tercera división jugado en el José Juan Romero Gil de Gerena ante 188 espectadores.



Betis Deportivo 7-1 Guadalcacín: Un siete casi de diez

Resolvió en el primer tiempo el Betis Deportivo su compromiso casero frente al 'farolillo rojo' para seguir la estela del Córdoba B al frente del Grupo X de Tercera, alcanzando su décimo partido oficial sin perder y rompiendo una racha de tres empates que afeaba ligeramente la fenomenal dinámica de los pupilos de José Juan Romero, que exhibieron, pese a la lluvia, tanto su juego de control y toque como su descomunal pegada.

Así, el filial destrozó al conjunto jerezano con balones a la espalda de su nutrida retaguardia, que se veía incapaz de taponar el caudal ofensivo de su anfitrión. A los nueve minutos, Robert veía el desmarque de Iván Navarro, hábil para batir de vaselina a Lebrón, mientras que, en el 20', era Abreu quien asistía a Nieto para que el artillero regateara al meta azulino para marcar a placer, convirtiéndose el '9' una vez rebasado el ecuador de esta fase en el artífice del regalo, de testa y casi sobre el césped, para que Diego González remachara de la misma guisa a la red. Antes del intermedio, Abreu firmaría el gol que supone su media docena particular, después de hacer la pared con un Robert que se la devolvió de espuela para el disparo de puntera el onubense.

El cómodo resultado propició una reanudación plácida para los verdiblancos, que no pasaron apuro alguno y que, incluso, pudieron ampliar la renta, aunque tampoco quisieron hacer sangre de salida, limitándose a poner en práctica un rondo eterno ante un colista con los brazos bajados desde el inicio.

De hecho, a la hora de partido pudo haberse ido a la calle Lebrón, que despejó con las manos en el borde del área un intento de vaselina de Abreu, tras habérsele escurrido antes el balón de las manos, mientras que el globo de cabeza de Julio Alonso se marcharía fuera por muy poco a continuación. Acertaría en el 70 Miguelete, otro juvenil al que José Juan da la alternativa y que se estrenó a lo grande, alojando en la red con calidad un pase de Iván Navarro que ni siquiera dejó tocar el suelo.

En su primer remate entre los tres palos, el Guadalcacín convertía el tanto del honor, al peinar Fran Jiménez una falta colgada al área por Rosales sobre la salida a por uvas de Carlos Marín. Un mínimo borrón para los anfitriones, que redondearían el set por medio, otra vez, de Miguelete, rápido para recoger el rechace de Lebrón a tiro de Meléndez para hacer la pared con Iván Navarro y definir por bajo. A renglón seguido, Nieto se la robaba a Rosales, esquivando su peligrosa 'patada voladora' para driblar a Lebrón y hacer el 7-1. Robert estrellaría su zurdazo en los pies del '1' azulino, broche a un duelo desequilibrado que confirmó la pujanza del Betis Deportivo.

Betis Deportivo: Carlos Marín (1); Simón (2) (Meléndez 59') (2), Edgar (2), Diego González (3), Julio Alonso (2); Jaime Garijo (2) (Miguelete 59') (3); Robert (3), Abreu (3) (Miguel Rodríguez 65') (1), Rodrigo (2), Iván Navarro (3); y Nieto (3).

Guadalcacín: Lebrón (1); Pablo Pérez (1), Rosales (0), Diego Galiano (1) (José Ángel 69') (1), Pancy (1), Juanmita (1); Pulido (1), Juanjo (1), Luis Castillo (1), Parada (1) (Gabi 54') (1); y Corral (0) (Fran Jiménez 63') (2).

Árbitro: Pérez Guerrero (cordobés). Mostró amarillas a los visitantes Luis Castillo y Rosales.

Goles: 1-0 (9') Iván Navarro; 2-0 (20') Nieto; 3-0 (26') Diego González; 4-0 (35') Abreu; 5-0 (70') Miguelete; 5-1 (73') Fran Jiménez; 6-1 (84') Miguelete; 7-1 (85') Nieto.

Incidencias: Unas 200 personas en el campo 2 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla.



Écija 0-2 Utrera: Decidido en el tramo final

El Utrera se llevó el derbi provincial frente al Écija gracias a dos goles en los últimos compases del partido, cuando Kiki, con un disparo desde la frontal, y Javi Medina, desde el punto de penalti, desnivelaron la contienda en favor de los blanquirrojos. En el arranque del segundo acto, la absurda expulsión del astigitano Joselu por protestar condicionó el devenir del encuentro.

La igualdad entre ambos equipo fue la nota predominante en el inicio del duelo. En el cuatro, Migue García tuvo la primera ocasión del envite, pero su remate forzado se marchó fuera. Por su parte, el Utrera encontró peligro en dos acciones a balón parado mediado el primer acto. Pablo Haro, antes del descanso, tuvo la ocasión más clara del primer acto. El disparo del atacante rozó el palo derecho de la meta defendida por Miguel.

Al poco de salir los jugadores de vestuarios, en el 49', llegaría la jugada clave del encuentro. Joselu, por protestar una acción absurda, veía la segunda amarilla y dejaba al cuadro azulino con uno menos con toda la segunda parte por delante. En ese momento, el Écija decidió replegarse para frenar las llegadas de un Utrera que, a pesar de la superioridad numérica, no creó apenas peligro sobre la portería azulina. Es más, en el 63', Migue, Manu Martínez y Saam hilvanaron una bonita jugada que no terminó en gol por muy poco. El extremó cedió de tacón al lateral, cuyo centro encontró a Saam, que no pudo rematar cómodo. El propio atacante volvió a probar suerte posteriormente. El Écija perdonó, mientras que el Utrera no tuvo piedad de los astigitanos. Kiki, tras un saque rápido de banda, se aprovechó de un despiste de la zaga azulina para anotar el 0-1 con un disparo desde la frontal. Javi Medina, desde el punto de penalti, cerró el partido.

Écija: Miguel (1), Manu Martínez (1), Sedeño (1) (Ocaña 81') (s.c.), Cote (1), Barragán (1), Marrufo (1) (Isuardi 82') (s.c.), Joselu (0), Borja García (3), Juan Delgado (2), Migue (2) y Luisito (1) (Saam 62') (1).

Utrera: Ayala (1), Álex Ortiz (1) (Javi Medina 78') (2), Toni (1), Álex del Río (2), Galán (1), Titi (3), Sergio Navarro (1) (Carreño 66') (1), Kiki (1), Plusco (1), Jairo (1) (Barranco 82') (s.c.) y Pablo Haro (1).

Árbitro: Ferrera Macías, onubense. Expulsó por doble amarilla al astigitano Joselu (49'). Amonestó a los locales Barragán, Manu Martínez y Saam; así como a los visitantes Jairo y Álex Ortiz.

Goles: 0-1 (81') Kiki ; 0-2 (87') Javi Medina, de penalti.

Incidencias: Unos 800 aficionados, varios del Utrera, vieron el partido en San Pablo.



Xerez CD 0-1 Cabecense: Por fin llega la reacción rojinegra

El Cabecense logró su segunda victoria de la temporada, la primera con Chesco en el banquillo, en su visita el Xerez CD gracias a un solitario gol de Fran. En el 71', el rojinegro metió la pelota en la mismísima escuadra después de recoger un rechace de Juan Guerra, que previamente había rematado contra el palo un saque de esquina. A partir de ahí, el Xerez CD se vio obligado a volcarse al ataque pero sería un constante quiero y no puedo. El Cabecense, a pesar de contar con uno menos por la expulsión de Toro, se mostró muy solvente atrás y no perdió la compostura en ningún momento.

Xerez CD: Fran (2), Gonzalo (1) (David 46') (1), Ezequiel (0), Dani Jurado (1), Luna (1), Parra (1), Amín (0) (Vega 63') (1), Naranjo (1), (Benítez 76') (s.c.), Pedro Carrión (1), Sergio Narváez (0) y Piñero (0).

Cabecense: Iván Casas (1), Lolo (2), Toro (0), Javi Salas (1), Bucarat (1), Schuster (1), Pulet (1), (Fran 60') (2), Juan Guerra (2), Pepelu (2), Burrita (2) y Juanan (1).

Árbitro: Huertas Marqués, cordobés. Expulsó por doble amarilla al rojinegro Toro (73'). Amonestó a los locales Sergio Narváez, Amín, Naranjo, Parra y Benítez; así como a los visitantes Juan Guerra, Lolo y Pulet.

Gol: 1-0 (71') Fran.

Incidencias: Unos 500 espectadores vieron el partido en La Juventud.



Coria 0-2 Córdoba B: El líder exhibe su poderío

El Coria cayó derrotado frente a un Córdoba B que, primero, se adaptó mejor a las condiciones del césped y, en el segundo acto, frenó con orden y trabajo el empuje ribereño.

La lluvia, protagonista desde el inicio, condicionó el desarrolló del partido al convertir la hierba del Guadalquivir en un barrizal. A dicha circunstancia se adecuó mejor el filial blanquiverde, que, gracias al incansable trabajo de descarga de Chuma, encontró en la movilidad de Trabazo, Andrés y Moyano las vías para desarbolar a la zaga del Coria. Así, tras avisar Miguel Ángel con un tiro raso y Chuma con un remate de cabeza, Andrés adelantó a los visitantes en el 24': el atacante recogió un pase interior de Moyano para batir en el mano a mano a Isco con un chut cruzado. Diez minutos después, Ceballos introdujo a Pedro por Samu y colocó a Migue Sánchez en el centro del campo con el fin de quitarle dicha parcela al Córdoba B. Una modificación clave en la reacción local antes del descanso, la cual se tradujo en una ocasión de Gonzalo que taponó un defensor cuando el balón iba directo a la red. La mejora ribereña tuvo continuidad en el arranque del segundo acto, cuando Chacón, con un disparo desviado y un centro chut que no halló rematador, pudo empatar. La repuesta cordobesista fue más certera: en el 63', Chuma, que culminó una contra conducida por Trabazo con un tiro cruzado, sentenció. De ahí al final, el Coria se topó con la solidez del Córdoba B.

Coria: Isco (1), Begines (2), Feito (1), Serrano (1), Samu (1) (Pedro Jiménez 35') (1), Jony (1), Pavón (1), Redondo (1) (Raúl Vega 67') (1), Chacón (1), Gonzalo (2) (Espada 67') (1) y Migue Sánchez (2).

Córdoba B: Llamas (2), Jordi (1), Fran Ávila (1), Kevin (2), Álex García (3), Joel (2), Andrés (2) (Marco Rosa 52' (s.c.), (Borja Estepa 66') (0), Trabazo (2), Chuma (3), Miguel Ángel (1) y Moyano (2).

Árbitro: Baena Acal, gaditano. Expulsó por doble amarilla al visitante Borja Estepa (84'). Amonestó al local Feito, así como a los cordobeses Joel, Marco Rosa, Chuma, Llamas y Trabazo.

Goles: 0-1 (24') Andrés; 0-2 (65') Chuma.

Incidencias: A pesar de la fuerte lluvia, unos 500 espectadores en el Guadalquivir.



At. Espeleño 0-1 U.B. Lebrijana: Los albicelestes firman la primera a domicilio

La U.B. Lebrijana firmó ayer la primera victoria de la temporada fuera de casa a costa de un Atlético Espeleño que no supo transformar la posesión de balón en ocasiones de gol. Lua fue el encargado de romper la igualdad en el minuto 20 gracias a un tiro lejano, un trallazo desde la frontal del área que decantó el partido del lado visitante.

Atlético Espeleño: José Rodríguez (3), Cristian (1) (José Miguel 75') (1), Samu (2), Óscar (2), Lucena (1), Troyano (1), Juanito (2), Fede (1), Álex Molina (2) (Carmona 65') (3), Mogollón (2) y Ángel García (1) (Guerrero 59') (2).

U. B. Lebrijana: Manu (3), Ranchero (2) (Iván Álvarez 89') (3), Lúa (3) (Robe 73') (2), Panadero (3) (Sáez 84') (3), Alain (2), Juanma (1), Sosa (2), Sánchez (2), José Mari (1), José Carlos (2) y Juande (2).

Árbitro: Bewernick Galayo. Amarillas a Lucena y Juande.

Gol: 0-1 (20') Lúa.