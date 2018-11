Los cuatro pilares del Utrera

El Utrera disfruta de su primer puesto, recogiendo los frutos a un proyecto serio y ambicioso que no ha dicho su última palabra.

El Utrera, aunque igualado a puntos con el Córdoba B, es líder de Tercera por mejor diferencia de goles, un primer puesto histórico que no ocupaba desde la 94/95, campaña en la que ascendió a Segunda B.

No se puede hablar de milagro, ya que el club del San Juan Bosco está llamado esta temporada a luchar por los 'play off', aunque el actual estatus dice mucho del potencial de un equipo que está compitiendo en un titánico Grupo X, un rendimiento que no es casual y cuyo proyecto está sustentado en cuatro pilares: Antonio Camino, Jesús Galván, Israel Bascón y la plantilla.

Antonio Camino

El presidente rojiblanco llegó en enero de 2017, relevando a un Joaquín Rodríguez que llevó al Utrera a Tercera, aunque desde primera hora, Camino ha querido dejar su sello. "Vengo a aportar mi trabajo. No venimos a aportar dinero y marcharnos, sino trabajo, constancia y valores para que el Utrera sea admirado. Cada día que pasa tengo más ilusión. El Utrera tiene que ser un club referente", decía en una entrevista a ESTADIO el importante empresario utrerano.

Ha dotado a la entidad de una mayor envergadura estructural, una directiva amplia y ha impulsado la implicación del tejido empresarial de la localidad. Por ello, tenía claro que en la cuarta temporada en Tercera desde su regreso, un club como el Utrera tenía que dar un paso. Así, dio el OK a un proyecto con aspiraciones que, por ahora, se está cumpliendo.

Jesús Galván

A buen seguro, una de las decisiones más difíciles que ha adoptado en su mandato fue la destitución de Miguel Ángel Montoya. El gran técnico utrerano fue uno de los artífices del ascenso, aunque fue destituido en la jornada 33 de la pasada temporada, siendo relevado por Jesús Galván. El Utrera lo 'rescató' de la cantera del Sevilla, donde dirigía al equipo de Segunda Andaluza Juvenil, con el recuerdo de su gran año en el Alcalá. Selló la permanencia y se le dieron los mandos del nuevo proyecto.

El sevillano está volviendo a demostrar que se trata de uno de los técnicos más interesantes del panorama hispalense. Buen gestor de vestuarios, implanta un fútbol agresivo y vistoso, sin dejar de lado la practicidad que exigen determinados contextos.

Israel Bascón

Llegó de la mano de Antonio Camino para la dirección deportiva. El otrora canterano bético pudo pecar de inexperiencia en su primer proyecto (17/18), pero el pasado verano, con respaldo económico también, ha moldeado una de las mejores plantillas de la categoría. Tenía claro que había que fichar calidad y experiencia. Por ello, llegaron futbolistas como los exgerenenses Kiki, Toni, Sergio Navarro o Javi Medina; y repescó a dos de los hijos pródigo, Barranco y Carreño, sin dejar de lado fichajes jóvenes como Plusco o Sergio Ortiz, entre otros.

Plantilla

Los protagonistas. El Utrera está bien dirigido desde la presidencia, dirección deportiva y banquillo, aunque si el equipo no da la talla, el resto sería en vano. Galván destaca en cada rueda de prensa la amplitud y calidad de su plantilla. El Utrera brilla en todas sus líneas, con jugadores de calidad y experiencia, futbolistas, además, que brindan a su técnico una gran versatilidad.

Tener en un mismo vestuario a jugadores como Ayala, Toni, Cachana, Kiki, Barranco, Sergio Navarro, Javi Medina o Pablo Haro, por citar algunos, dice mucho del potencial de un Utrera que disfruta de su liderato, pero que se conjura para no haber dicho su última palabra.

Doce jornadas sin perder encadena el actual líder, que visita esta jornada al Sevilla C en la que será su primera defensa de tan privilegiado puesto.