Alvi, del San José, un defensa con alma de ariete

En el fútbol de hoy, se valora al jugador de calidad, al más técnico del equipo, menospreciando, en algunos casos, a aquellos futbolistas que destacan por dos cualidades que, de forma paulatina, se están perdiendo en el balompié: la potencia y la velocidad en conducción. Álvaro Morilla Dávalos 'Alvi' (San José, 18/04/1991) lleva muy a gala esa capacidad para superar rivales y ser determinante ganando la línea de fondo.

El lateral derecho del San José es una figura clave en el cuadro de Maldonado; de hecho, es el futbolista de campo con más minutos de los cañameros: 1.350. Formado en la cantera del San José, Alvi debutó en el primer equipo azulino de la mano de Santi Aragón. Tras pasar por todas las categorías del club cañamero, el hoy zaguero se estrenó en la extinta Primera Andaluza (actualmente División de Honor) en el 2009 en un encuentro ante el Baena. "Debuto con 17 años, era juvenil de segundo año", recuerda el protagonista. En ese momento, Alvi, después de años perforando las redes como delantero centro, se estaba aún adaptando a su nueva posición de extremo: "Jugaba tanto en la banda derecha como en la izquierda". Un curso más tarde, apareció una figura clave para el defensor: Juan Carlos Garzón, quien atrasó la posición del cañamero al lateral izquierdo. "Con él, en mi primer curso como amateur, tuve bastante continuidad", narra.

Asentado en el San José, Alvi apuesta por cambiar el rumbo de su carrera deportiva: "Un representante me lleva al filial del Xerez CD en el curso 2011/12". La experiencia en el cuadro xerecista se traduce en solo tres partidos. "Lo paso bastante mal, toco el suelo. Estaba acostumbrado a jugarlo prácticamente todo", relata un Alvi que en noviembre de 2011 abandonó tierras gaditanas para firmar por el Villaverde, que por aquel entonces militaba en la antigua Preferente, donde permaneció hasta que destituyeron a su técnico. Marcado por la frustrante aventura en el Xerez CD, Alvi abandona la práctica del fútbol durante unos meses: "Hay un antes y un después en mi carrera".

Lejos del césped, el jugador cañamero encontró una nueva oportunidad mientras entrenaba en solitario: "El presidente del San José me pidió que volviera". Tras un mes de trabajo junto a sus compañeros sin ficha, mantuvo una charla con Maldonado (por aquel entonces segundo entrenador), quien le pidió paciencia. Después del cese de Garzón, el propio míster cañamero recuperó a Alvi: "Me sacó de mi depresión, se acordó de mí en mi peor momento".

A partir de ahí, el zaguero se convierte en una pieza clave en el conjunto azulino. Tanto es así que un centro suyo en el histórico encuentro ante el Nervión terminó en el gol del ascenso de Plusco a División de Honor. Una temporada más tarde, y tras un breve paso durante el verano de 2016 por el Blauw Witt 34 holandés, debutó en Tercera división de la mano del Cabecense. "Manuel Luque es el entrenador que marca mi carrera a nivel táctico. Me da las pautas para ser mejor defensor y elegir bien las subidas", asegura. Unos 'play off' de ascenso a Segunda B con el Acero valenciano; una pretemporada en el Xerez CD, donde se vio obligado a dejar al equipo una semana antes de arrancar la liga por problemas económicos; y un breve regreso al Cabecense fueron los últimos destinos de Alvi antes de volver por cuestiones laborales al equipo de su tierra, el San José. Un año después del retorno al club azulino, Alvi se ha reencontrado con José Antonio Maldonado, el míster que más rendimiento le ha sacado al cañamero: "Me afirma que voy a ser importante y me nombra segundo capitán". Así se entiende el alto rendimiento que está ofrenciendo sobre el tapete, tanto de carrilero como de extremo y hasta de central. "Este curso es cuando mejor me encuentro a nivel físico, estoy rindiendo mejor que nunca", declara un Alvi que no le pone techo a su equipo: "Mi objetivo personal es estar entre los ocho primeros".