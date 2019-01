Yung Gon Park asegura que pagará a los jugadores del Écija

Nuevo cambio de guion, y en esta ocasión parece que positivo, en la convulsa situación del Écija Balompié. Según ha adelantado Emilio J. Jiménez, el propietario de la entidad azulina, Yung Gon Park, ha asegurado vía WhatsApp a los empleados del club que el próximo lunes 7, fecha pactada para pagar lo adeudado (casi cinco meses) a la plantilla y a los trabajadores, estará la transferencia económica realizada.

Esta comunicación no cambia la determinación del plantel, que, como informó Fernando Domínguez en Onda Deportiva Écija, ha decidido plantarse y no entrenó este viernes y tampoco lo hará el sábado, al no tener la certeza de que Yung Gon Park cumplirá con lo acordado. El anuncio del propietario sí ha provocado que, salvo cambio de última hora, el encuentro del próximo lunes ante el Córdoba B, que hasta ayer estaba en el aire, se vaya a disputar.

De esta forma, el Écija se medirá al filial califal sin haber completado las dos últimas sesiones de entrenamientos que, en un principio, estaban programadas. "Es un desastre en todos los sentidos; los entrenamientos no tienen el ritmo deseado, los jugadores a nivel mental no están€ Por ello, hemos decidido parar los entrenamientos, porque no merece la pena", manifestó Migue García, uno de los capitanes de la plantilla, en los micrófonos de Onda Cero.

Ante el Córdoba B, sin entrenador

Por si fueran poco los problemas del Écija, el club sigue contar con nuevo técnico tras la destitución de David Páez, quien evidentemente ha denunciado a la entidad por impagos. Lógicamente, Josu Uribe, el técnico deseado y con el que se han mantenido contactos, no formalizaría su contratación por los astigitanos hasta que los jugadores estén al corriente de pago.

Por su parte, el interino Manu Reina, que dirigió al equipo ante el Guadalcacín y frente al Algeciras, no podrá sentarse en el banquillo por tercera ocasión, ya que la normativa no lo permite. Así, el Écija se expone a una sanción si no presenta entrenador en el duelo frente al Córdoba B.