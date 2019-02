Segundas partes sí fueron buenas

El Cerro ha comenzado con nuevos bríos la segunda vuelta del campeonato. El conjunto dirigido por Bibiano Mateos 'Nene' finalizó la primera parte del campeonato con 21 puntos, ocupando la undécima plaza.

Ahora, pese a que ha subido un solo puesto, contabiliza nueve puntos más gracias a un balance de tres victorias y una derrota en la segunda vuelta.

En el seno de Hytasa existía una moderada calma, ya que en un año en el que predomina la juventud respecto a años anteriores, la imagen, sobre todo en casa, estaba siendo positiva, aunque pecaba de falta de experiencia, un plus que han añadido los últimos fichajes.

Al respecto, en las últimas jornadas está ya pudiendo hacer uso de las caras nuevas. Así, entre las más destacadas, está la de un viejo conocido: Sergio Pérez Cazorla. El mediocentro ha aportado fuerza y equilibrio en la medular, clave para asentar un centro del campo muy joven, con varios futbolistas de 18 años. Pese a estar entrenando desde inicios de enero, debutó en Osuna hace cuatro jornadas.

Al ex de la Olímpica Valverdeña hay que sumar varias caras nuevas. Destaca también Jesús Carbonell; central criado en la cantera del Betis que llegó a ser internacional sub 16, se encontraba sin equipo tras jugar el pasado año en la UP Viso. Nene lo está empleando también de pivote y en la pasada jornada anotó su primer gol.

Junto a ellos también han llegado: el delantero Zeus Molina, ex del Antonio Puerta, y procedente del Cortegana; el extremo extremeño Álvaro Moreno, ex del Fuente de Cantos; y el lateral Fran Moreno, que se encontraba sin equipo, y llevaba entrenando desde octubre.