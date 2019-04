Resumen de los equipos sevillanos en Tercera División en la jornada 37

Écija 1-0 S.R. Lepe: Llega la victoria más esperada

El Écija logró un triunfo vital en sus aspiraciones de permanencia. Cerca de tres meses después, el conjunto azulino se reencontró con el sabor del triunfo, tres puntos que le permiten salir, de forma provisional, de los puestos de descenso.

Después de doce jornadas, los pupilos de Antonio Reyes vencen de nuevo y demostraron estar vivos en la lucha por la salvación, en un encuentro en el que fueron superiores a los leperos. El inicio del encuentro no deparaba un final feliz. Los astigitanos saltaron sin la tensión necesaria y, en los primeros tres minutos, el San Roque de Lepe se acercó con peligro en dos ocasiones. La primera, en el 1', tras un fallo del meta local Fernando; la segunda, en el 3', en un nuevo error ecijano.

Sin embargo, pasado el primer cuarto de hora, el Écija se quitó la presión, comenzó a dominar y a llegar las ocasiones. En el 27', Bubu falla ante Miguel Guerrero a pase de Cote; en el 41', Manu Martínez llegó a línea de fondo y en el remate, Yepes, no acertó; y en el 42', éxtasis local: Mora filtró el pase y Bubu, con la ayuda de un zaguero rival, adelantó a los suyos.

En el segundo acto, el Écija continuó dominando. El único susto lo protagonizó Higor Rocha, con un remate al larguero (74'). No obstante, el Écija mandó y tuvo ocasiones para poner tierra de por medio. Así, Miki, tras un desajuste de la defensa lepera, que lanzó fuera por poco (56'); y en el 60', la tuvo de nuevo Bubu, que a media vuelta, tuvo el 2-0 en sus botas, despejando Miguel Guerrero.

Écija: Fernando (2), Mora (1), Javi Castilla (1), Cote (2), Manu Martínez (1), Iván Álvarez (1), Bubu (2), Jorge Yepes (1) (Adri Delgado 63') (1), Miki (1) (Chanfreut 83') (1), Chuli (2) (Carlos Fraile 72') (1) y Davilu (2).

San Roque Lepe: Miguel Guerrero (2), Lepe (1), Siles (1), Lucas (1), Rodrigo (1) (Manu Contreras 58') (1), Manu Fidalgo (2), Pera (1) (Kike 62') (1), Nico Gaitán (1), Higor Rocha (1), Camacho (1) (Toscanini 42') (1) y Miguelito (1).

Árbitro: Zapata García (Jiennense). Amonestó a los locales Iván Álvarez, Davilu y Adrián Delgado; y a los visitantes Manu Fidalgo, Toscanini y Lucas Correa.

Gol: 1-0 (43') Bubu.

Betis Deportivo 1-3 Algeciras: El filial demuestra estar muy tocado

El Betis Deportivo, que terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Robert y Rodri, sufrió su tercera derrota consecutiva ante el Algeciras, rival directo con el que pierde el 'average' particular y que supera en la tabla a los verdiblancos. Con una gran presión y aprovechando las debilidades defensivas verdiblancas, los visitantes lograron un merecido triunfo.

De inicio, José Juan Romero solventó las bajas en defensa de Julio Alonso y Edgar colocando a Tellado, a pierna cambiada, en el lateral izquierdo, a Trápaga en el carril diestro y al juvenil Simón en dicho perfil del eje central.

Después de unos minutos de dominio y control verdiblanco, aunque sin grandes ocasiones, el Algeciras comenzó a crecer en el partido pasado el cuarto de hora, cuando los campogibraltareños hallaron el agujero de la zaga local: la zona de Simón y Trápaga empezaba a ser un filón para los visitantes.

Así, tras una internada por la izquierda de Zafra que abortó Tienza, Antoñito adelantó al Algeciras en el 19': pérdida de Simón en la frontal del área que aprovecha el medio para batir, en el mano a mano, al arquero bético. El tanto dejó grogui a un Betis Deportivo que, atosigado por la incesante presión visitante, no reaccionó hasta el 34', cuando Robert, al recoger un rechace de Romero a centro de Rodri, estuvo a punto de igualar, pero su chut, con el meta fuera del arco, fue sacado bajo palos. A cinco del asueto, una nueva combinación entre Robert y Rodri terminó en un tiro del segundo que sacó con el pie Romero.

Tras el descanso, la absurda expulsión de Robert, que recibió dos amarillas evitables en apenas cinco minutos, terminó por condenar al filial. A pesar de que Rodri intentó echarse al equipo a sus espaldas y de un jugadón de Raúl por la izquierda, el Algeciras sentenció en el 70': centro de Antonio Sánchez que, ante la indecisión en la salida de Tienza, aloja en las redes Iván. Con igualdad numérica, el árbitró anuló un gol a Raúl, que anotó el tanto del honor en el descuento, por una supuesta falta, antes del tercero de Antonio Sánchez.

Betis Deportivo: Sergio Tienza (0), Trápaga (1) (Nané 65') (1), Tellado (1), Simón (0) (Nieto 80') (s.c.), Paul (1), Diego (1), Robert (0), Abreu (1), Raúl (2), Rodri (2) y Meléndez (1) (Iván Navarro 54') (1).

Algeciras: Romero (2), Juanjo (1) (Oñate 66') (1), José Carlos (1), Cerpa (1), Pablo de Castro (2), Antoñito (2), Tote (1) (Dani Gallardo 75') (1), Iván (2), Antonio Sánchez (3) (Karim 85') (s.c.), Ganet (2) y Zafra (3).

Árbitro: Quintero González, onubense. Expulsó por doble amarilla a los verdiblancos Robert (52') y Rodri (88'), así como al campogibraltareño Cerpa (76'). Amonestó a los locales Paul y Meléndez, así como a los visitantes Juanjo, José Carlos, Antoñito, Romero y Zafra.

Goles: 0-1 (19') Antoñito; 0-2 (70') Iván; 0-3 (85') Antonio Sánchez; 1-3 (92') Raúl.

Incidencias:Unos 500 espectadores vieron el partido en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Ceuta 1-0 Sevilla C: Le faltó precisión

En un partido de poco brillo, el Sevilla C cayó ante el Ceuta con el gol de Prieto en el 22', que aprovechó un rechace dentro del área para rentabilizar el mayor control ceutí de la primera mitad. Tras el descanso, los de Lolo Rosano dieron un paso adelante, pero no tuvieron la precisión necesaria para conseguir lograr el empate.

Ceuta: Fermín (1), Segura (2), Jalid (2), Jaime (2), Víctor (2), Borja (1), Prieto (2), Willy (1) (Jony 62' (1), Dani Guerrero (1) (Ismael 66') (1), Sufian (1), Migue García (1) (Yunes 87' (s.c.).

Sevilla C: Jona (1), Núñez (1) (Luis García 68' (1), Mario Espinar (1), José Espinar (1), Carmona (1), Kike Ríos (1) (Pliego 80') (1), Juan Andrés (1) (Vacas 56') (1), David García (1), Buben (1), Pepe Calderón (1) y Simo (1).

Árbitro: Sevillano Marín, gaditano. Amonestó a los locales Segura, Ismael y Jalid; y al visitante Kike Ríos.

Gol: 1-0 (22') Prieto

Incidencias:Unas 600 personas vieron el partido en el Alfonso Murube.

Gerena 1-0 Utrera: La eficacia local decantó la balanza

No hay duda de que si el fútbol fuera una ciencia, no movería pasiones. Cuando el balón echa a rodar, no siempre dos y dos son cuatro. Siempre hay un margen de imprevisibilidad, de azar, de un factor que no se controla. Si el fútbol fuera matemático, el Utrera, que llegaba ayer a Gerena, líder, con 32 puntos más que los locales, hubiera sumado un nuevo triunfo.

Sin embargo, una vez más, quedó demostrado por qué este deporte es mayoritario y sacude el corazón. Ayer, en el José Juan Romero, se vio a un Utrera dominador, que llevó la iniciativa del encuentro, pero al que le faltó eficacia y precisión. El Gerena supo defenderse, no sufrió en demasía gracias a un trabajo muy serio de todo el equipo y golpeó en la que tuvo, con una acción de Alberto Gázquez que está al alcance de genios como el trianero.

Con este resultado, el Gerena da un paso firme hacia la permanencia y el Utrera vio cómo salvó el liderato tras el empate del 'Cense' en El Rosal.

No fue el mejor partido del Utrera. Los de Jesús Galván buscaron el triunfo desde el primer minuto, 'mordiendo' en la presión, pero no tuvieron lucidez en la vanguardia. Faltó precisión en los metros finales. Pese a que Pablo Haro la mandó al palo en el 1', el dominio visitante no se tradujo en ocasiones. La otra llegó en el 25', en un cabezazo de Marrufo a falta de Jairo que dio en el palo tras tocar Marco. El Gerena resistía el acoso utrerano, aunque la meta de Ayala la veía de lejos. Su único acercamiento fue un lanzamiento lejano de Mario detenido por el palaciego en dos tiempos.

Tras el descanso, la tónica continuó siendo la misma. El Utrera mandaba, pero el Gerena no perdió su sobriedad. Titi, en el 58' y en el 66', tuvo dos ocasiones para los visitantes, que seguían sin ver puerta. Entraron Carreño y David Segura, desapercibidos ambos, todo lo contrario que Gázquez, que cambió el partido, en un balón que le llegó, avanzó por la siniestra, aguantó las embestidas rivales, llegó a línea de fondo y asistió a Raúl Vega para el 1-0 (80').

A raíz del gol, la temperatura subió, produciéndose varias refriegas. El Utrera la tuvo en una falta de Toni en el borde del área, que blocó la barrera, acabando resignado a la cuarta derrota de la temporada.

Gerena: Marco (2), Juanjo (1), José Luis (2), Juanma (2), Tore (2), Checa (2), Barrio (1) (Raúl Vega 79') (2), Relaño (1), Jesús Vega (1), Mario (1) y Teté (1) (Alberto Gázquez 73' (2), Montaño 88') (s.c.).

Utrera: Ayala (1), Sergio Ortiz (1), Toni (2), Cachana (1), Marrufo (1), Jairo (1), Titi (1) (David Segura 66') (1), Pablo Haro (1) (Sergio Navarro 77') (1), Álex del Río (2), Javi Medina (2) y Plusco (1) (Carreño 61') (1).

Árbitro: Aranda Delgado (Malagueño). Amonestó a los locales Juanjo, Tore, Teté, Alberto Gázquez, Barrio y Juanma; y a los visitantes David Segura y Javi Medina.

Gol: 1-0 (80') Raúl Vega.

Incidencias:120 espectadores.

Coria 1-0 Ciudad Lucena: Se aleja de las brasas del averno

El Coria sumó su tercera victoria consetiva para acercarse a su objetivo de permanecer un nuevo año más en Tercera. La reacción de los ribereños ha llegado en el mejor momento de la temporada, situando a los de Manolo Zúñiga con 44 puntos en la tabla clasificatoria, a la espera de la decisión de Competición acerca de la denuncia de alineación indebida del Guadalcacín, dando de esta forma un salto vital en la clasificación a falta de cinco jornadas para la conclusión del campeonato.

Arrancó eléctrico el choque en el Guadalquivir, con ambos conjuntos acumulando ocasiones. Espada replicaba a la inicial de Iván Henares. Se sumaron a ese intercambio de golpes Quique Roldán, que no vio puerta por poco, y Keita, que gozó de dos claras. El futbolista africano, además, era objeto de un penalti que el colegiado no señaló.

Se igualaron las fuerzas en el ecuador de la primera mitad y Manu Reina probó a Isco, que respondió con una parada. Espada hizo lo propio antes del descanso ante Sillero y cuando se cantaba el gol en las gradas, el meta cordobés, con una estirada, evitó el 1-0.

La segunda mitad siguió con la misma tónica. Seguía buscando el gol el equipo de Zúñiga. Bien plantado, el conjunto cordobés se mantenía firme, pero Espada, en el 69', rompió la igualdad con una vaselina. Anteriormente, el Coria vio cómo fueron anulados otras dos dianas por fuera de juego. Los de Zúñiga supieron leer entonces lo que requería el partido para asegurar los puntos y firmó tres puntos de oro.

Coria: Isco (1), Mario Begines (1), David Feito (1), Álex Serrano (2), Jony (2), Jojo (1), Iván Martín (1) (Pavón 62') (1), Chapi (1), Espada (2), Keita Junior (2) (Gonzalo 80') (1) y Juanito (1) (Dani Romero 70') (1).

Ciudad de Lucena: Sillero (1), Erik (1), Curro Pérez (1), Ale Rivero (1), Iván Henares (2), Manu Reina (1), Diego (2) (Marwan 62') (1), Mario (1), Núñez (1), Quique Roldán (1) (León 76') (1) y Germán (1) (Torralbo 76') (1).

Árbitro: Paradas Mazuela (Málaga). Amonestó a los locales Chapi y Gonzalo; y a los visitantes Ale Rivero, Erik y Germán.

Gol: 1-0 (69') Espada.

Incidencias:500 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el eterno descanso del exjugador coriano D. Manuel Borrero 'Chacón'.

Cádiz B 0-0 Cabecense: Esfuerzo sin botín

El Cabecense obtuvo un valioso punto que alarga su agonía en la pelea por evitar el descenso. Los ugienses salieron decididos a no verse superados en el terreno de juego y en muchas fases lo lograron. Pepelu, al filo del final del primer tiempo, tuvo el 0-1 en sus botas, cuyo remate se marchó fuera por poco.

Cádiz B: Cristian Arco (1), Iván Robles (1), Franco (1), Moisés (2), Hinojosa (1), Paul (1) (Chapela 62') (1), Javi Pérez (1) (Peter 74') (1), Duarte (2), Seth (1), Jordi Tur (1) y Javi Navarro (1).

Cabecense: Iván Casas (2), Alvi (2), Juanan (2), Javi Salas (1), Galán (1), Schuster (1), Moha (1) (Morad 58') (1), Juan Guerra (2), Pepelu (1), Ilias (1) y Francis (2).

Árbitro: Suárez Juan (Onubense). Tarjetas amarillas a los locales Duarte, Moisés, Javi Navarro e Hinojosa; y a los visitantes Juan Guerra, Galán e Iliass.

Incidencias:400 espectadores.

Xerez CD 2-0 Lebrijana: Castigo inoportuno

La Lebrijana no pudo dejar encarrilada su salvación virtual, aunque ve el descenso a cinco puntos, con cinco jornadas por delante para la finalización del campeonato. Cuando mejor estaban y más peligro creaban los visitantes, recibió el 1-0, siendo expulsado Iván Ares. En el epílogo, Chata sentenció.

Xerez CD: Fran (2), Alberto (1), Ezequiel (2), Raúl (2), Dani (1), Parra (2), Chata (3), David Narváez (3), Asier (1) (Samuel 80') (1), Sergio Narváez (2) (Juanma 75') (1) y Piñero (2) (Yeray 75') (2).

Lebrijana: Iván Ares (2), Juanma (1), Benítez (1), Juande (2), José Mari (2), Alain (1), Lúa (1) (Manu López 57') (2), Sosa (2), Panadero (2), Juan Benítez (1) y Borja (1) (Ranchero 56') (1).

Árbitro: Ramos Ramos (Cordobés). Tarjetas amarillas al local Chata; y al visitante Juanma. Roja directa al lebrijano Iván Ares (57').

Goles: 1-0 (57') David Narváez; 2-0 (88') Chata.

Incidencias:500 espectadores.