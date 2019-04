David Lara (At. Dos Hermanas): "El gol fue una liberación"

Doce puntos restan en Segunda Andaluza. Cuatro partidos, 360 minutos de juego en los que los equipos que se juegan algo pondrán toda la carne en el asador, aumentado la presión cada partido que pase, como bien quedó patente el pasado domingo en el Miguel Román.

El Atlético Dos Hermanas, segundo (Grupo I), en plaza de ascenso, llegaba a su cita frente al Écija CF con una inercia negativa de una victoria en seis jornadas, un balance de seis puntos de 18 posibles, y desaprovechando una ventaja de once puntos respecto al tercero. Su colchón se había reducido a tres puntos y el cuadro astigitano se adelantó en el 73', cundiendo el pesimismo en ese momento en el feudo rojiazul...

"El gol fue un cúmulo de tensión, una liberación. El equipo había sufrido un bajón de resultados, no así en juego. La actitud era la misma", manifestó David Lara, capitán nazareno, y autor del decisivo 2-1 frente al Écija CF, un gol que celebró entre lágrimas con su entrenador, Francis Montoya: "El míster es una gran persona y un gran profesional. Me está ayudando en todo y le dije que si marcaba, el gol era dedicado a él".

Lara, que afirma que le pegó "con todo el alma", ansía lograr el ascenso para "poner al Atlético Dos Hermanas, mínimo, en el lugar que se merece". Con pasado en Tercera, siendo de los mediocentros más cotizados en Sevilla, asegura que: "No me arrepiento de haber venido. Es el equipo de mi pueblo, soy el capitán y me siento orgulloso".