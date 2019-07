Núñez, una opción para el lateral derecho del Utrera

Por mucho que los equipos adelanten u organicen su trabajo, las planificaciones sufren diferentes cambios conforme pasan las semanas, ya que ocurren contratiempos o surgen opciones inesperadas en el mercado. En el caso del Utrera, le ha ocurrido lo primero...

El conjunto dirigido por Jesús Galván sufrió la marcha de Sergio Ortiz (Almería B), fichando a Selu, procedente del San José, más la continuidad de Esteban. Sin embargo, el club del San Juan Bosco no tiene noticias del jugador de origen guineano (utreraweb.com señaló que podía haber un Segunda B interesado en el exbético), lo que ha obligado a la dirección deportiva utrerana a tirar de agenda. En este sentido, este diario puede adelantar el nombre de uno de los preferidos para reforzar el lateral diestro: Francisco Manuel Núñez Álvarez 'Núñez'.

El lateral diestro, de 21 años, finaliza su contrato con el Sevilla C y continuará su carrera ya lejos de la Carretera de Utrera. Aguarda alguna opción de Segunda B, postura habitual en todo jugador que finaliza su etapa de canterano, aunque el Utrera se encuentra bien posicionado.

Sin duda, se trataría de un refuerzo notable para el cuadro blanquirrojo, una apuesta similar a la realizada el pasado año con Sergio Ortiz. Pese a su juventud, el gerenense cuenta con experiencia en la categoría, ya que en las dos últimas temporadas ha militado en el Sevilla C, jugando 29 encuentros el pasado ejercicio y 24 en la 17/18, aunque debutó con 18 años en la 16/17.

Lateral derecho de gran recorrido, confía en tomar una decisión en el menor tiempo posible. Además, con 21 años, ocupará ficha sub 23, aspecto importante porque el Utrera cuenta con sus fichas séniors ocupadas. Tras la más que segura renovación del cancerbero Holgado, y la esperada de Marrufo, que no cerrada, aunque se encuentra entrenando, el Utrera no cuenta con fichas mayores de 23 años.

Por esta razón, la opción que estaba encima de la mesa, y adelantada por ESTADIO esta semana, de Francis Delgado, se difumina. El talentoso atacante torrealbense, que finalmente no se marcha a Italia, podría recalar en el Ceuta de José Juan Romero, quien lo dirigió en el Gerena durante tres temporadas.