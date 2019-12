Nacho Molina (Tomares): "El vestuario es el secreto del éxito"

Ocho victorias en los últimos once encuentros para sumar un total de 26 puntos de 33 posibles. Son los espectaculares números durante los últimos dos meses y medio de competición del Tomares, gran sorpresa del Grupo I de División de Honor. El equipo de Nacho Molina disfruta del parón navideño en la segunda plaza de la clasificación. "Quizá, los números sean sorprendentes porque somos un recién ascendido, pero a nosotros el rendimiento del equipo no nos sorprende. Sabíamos del potencial que tenemos", asegura el míster.

Dominador de la Primera Andaluza sevillana durante el curso 18/19, Molina decidió darle continuidad al grupo que logró el ascenso. A juicio del entrenador, una de las claves del éxito junto a la promoción de jóvenes de la casa: "Hemos intentado darle continuidad al trabajo que se venía haciendo, apostando por el mismo grupo y reforzándonos con gente joven".

Tal vez, el conjunto auriazul pagó esa inexperiencia en el inicio liguero, cuando los resultados no llegaban. "Nos costó adaptarnos porque la categoría es muy diferente a la de Primera Andaluza, más igualada y con equipos más trabajados", reconoce. Una vez superado el peaje, el Tomares ha alcanzado los puestos de ascenso, objetivo que aún no se marcan los aljarafeños, quienes, en palabras de su técnico, prefieren ser cautos: "Tenemos muchos rivales que por experiencia y presupuestos tienen objetivos por encima del nuestro. A día de hoy no es útil ponernos metas a largo plazo. El rendimiento día a día es el que nos va a definir el objetivo".

Además de por la juventud, si por algo destaca especialmente el Tomares es por su facilidad para ver puerta. Con 32 goles en 16 partidos, es el máximo anotador de la liga. "Nos gusta ser un equipo alegre. Una de las claves es que nos atrevemos contra cualquier rival. Desde el respeto, hay que perderles el miedo. Siempre intentamos ganar", explica el míster. En este sentido, llama la atención la gran cantidad de futbolistas que han aportado en dicha faceta, circunstancia que se produce, en gran parte, gracias a la "solidaridad" del grupo: "El vestuario es el secreto del éxito. Ponemos lo colectivo por encima de lo individual".

Durante la presente temporada, le está dando continuidad a sus grandes números al frente del primer equipo del Tomares. Tras lograr dos ascensos con los juveniles y una permanencia en División de Honor, el joven técnico se estrenó en la 17/18, curso que fue de "transición". Posteriormente, 32 triunfos en 52 partidos entre la temporada anterior y la actual. "El secreto ha sido tomar buenas decisiones para confeccionar las dos últimas plantillas, así como rodearme de un cuerpo técnico muy profesional, dispuesto a trabajar y a superarse", finaliza.