La Rociera acelera y pisa fondo

El parón navideño ha coincidido en Primera Andaluza con la finalización de la primera vuelta, tiempo de celebración para unos, y de reflexión para otros.

El 12 de enero vuelve la máxima competición provincial, que esta temporada tiene un claro dominador: la Rociera. El conjunto de Juan Olea es líder destacado, con ocho puntos sobre el segundo y once respecto al quinto. No pierde desde el 13 de octubre.

No obstante, con la inclusión de los 'play off' de ascenso la pasada temporada, la emoción continúa. Morón, Bellavista y un Mairena que quiere reverdecer viejos laureles completan los cuatro primeros puestos. Sin embargo, no deben descuidar, ya que Lora y un Ventippo que quiere ser el tapado amenazan desde la quinta y sexta plaza.

En la zona media, se encuentran conjuntos como el Villafranco, Cerro, Pedrera, Camas y Atlético Dos Hermanas, entrando en los puestos de peligro Paradas, Rinconada y Estrella. Ya en descenso, Osuna, Pilas, La Barrera y un Coronil con sólo cinco puntos en 17 jornadas. Aquí analizamos equipo por equipo la primera vuelta en Primera Andaluza.