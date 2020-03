El final de la 19/20 sigue complicándose

Era un secreto a voces, pese a que a buen seguro muchos no querrían hacerse a la idea. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, anunció ayer en su comparencia ante la prensa que el Estado de Alarma se prorroga quince días más como medida para continuar combatiendo la pandemia.

Con el control del virus como principal objetivo, esta crisis alcanza a todo los sectores, incluido el deportivo, que hace peligrar el desenlace de esta temporada. En varios deportes ya han anunciado el final de sus ligas, algo a lo que no quiere hacerse a la idea el fútbol, aunque el calendario comienza a ahogar.

Más sabe el diablo por viejo que por diablo, y Javier Tebas, presidente de LaLiga, ya dijo el pasado 16 de marzo que confiaba en reanudar la competición a mediados de mayo. Siempre que el coronavirus lo permita y en la elite futbolística. Otro cantar es el fútbol amateur, teniendo en cuenta que se podría acabar a finales de junio o julio.





Segunda B

La Categoría de Bronce, cuyas competencias corresponden a la RFEF, se considera semiprofesional, aunque las diferencias son notables entre los ochenta conjuntos de la categoría.

Con la de ayer, ya se han aplazado dos jornadas, y con la prorrogación del Estado de Alarma, otras tres. En total, cinco y restarían otras cinco para acabar un torneo cuyo fin estaba fijado para el 17 de mayo. Además, hay que contar los 'play off' de ascenso (y las eliminatorias de 'play out', a doble partido entre cuatro conjuntos); es decir, más citas para aquellos que disputen las tres rondas. Once fines de semanas (hasta el 30-J) para 16 partidos, como máximo.





Tercera

La última categoría nacional comparte problemas con Segunda B. El 17 de mayo es también la fecha fijada para el final del campeonato regular; después habría que afrontar las eliminatorias de 'play off' (tres). Y dando por hecho de que el Estado de Alarma acabase el 12 de abril, técnicos y jugadores ya advierten de que habría que realizar una pretemporada ante el riesgo de lesiones. En Tercera, de momento, se han aplazado cuatro jornadas; restarían cinco.





División de Honor

Sin el hándicap de unos 'play off', el panorama se despeja, aunque, en el caso de que se pueda reanudar la competición, tendría que alargar la Liga. Se han aplazado cuatro jornadas y faltarían cinco más (el 17 de mayo era el final oficial de la Liga).





Fútbol provincial

En Primera Andaluza habría que disputar ocho partidos y los 'play off' de ascenso entre los cuatro primeros (tres partidos más). Y en Segunda y Tercera Andaluza, en ambas categorías se han aplazado cuatro partidos y faltarían cinco por jugar. El galimatías está servido.