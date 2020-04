Juanca, el cerebro de la Lebrijana

Asumen los galones, cogen la batuta y hacen jugar al resto. En su primer curso en las filas de un equipo sevillano tras defender las casacas del Arcos y el Conil, Juan Carlos Romero Cabral (Jerez de la Frontera, 30/11/1990), Juanca, se ha convertido en el cerebro de la Lebrijana, donde está cuajando una gran temporada.

"Me gusta estar en contacto con el balón y me siento muy cómodo asumiendo esa función", explica el centrocampista, quien destaca también el papel de su escudero en el medio del campo y del futbolista que enlaza con el ataque: "Soy el 'ocho' del equipo y, por lo tanto, el encargado de organizar el juego, pero es cierto que si no pudiera enlazar con el mediapunta no habría juego. Además, la labor del mediocentro defensivo también es muy importante".

Titular en veinte de las veintinueve jornadas que se han disputado en el Grupo X de Tercera, Juanca es una pieza fundamental en los esquemas del cuadro albiceleste. Cuestionado por la claves de su buena campaña, el albiceleste lo tiene claro: "Se basa en la buena pretemporada que hemos hecho, me encuentro muy bien físicamente. Además, he tenido la confianza de los dos entrenadores: Pepe Bermúdez y Asián".

Empezaban a ver la luz

Antes del obligado parón por el coronavirus, el 'efecto Asián' estaba empezando a notarse en la Lebrijana: dos victorias consecutivas con la puerta a cero para casi acariciar la permanencia, después de acumular seis fechas sin ganar. "A nosotros nos ha cortado el buen momento. Recibíamos al Xerez Deportivo FC con la idea de hacernos fuertes en casa y después venía el derbi, al que íbamos a llegar con la moral por las nubes. Pero lo más importante ahora es superar la crisis por la que estamos pasando", razona Juanca, que, haciendo referencia a la mala dinámica que se llevó por delante a Pepe Bermúdez, resalta la importancia de la mentalidad: "El fútbol son rachas. Empezamos muy bien, con un juego muy bueno y ganando partidos. Después tuvimos una dinámica en la que no nos entraba el balón y en la primera que tenía el rival, encajábamos. A veces, la cabeza manda".

A ello hay que sumar que el conjunto del Bajo Guadalquivir sufrió una plaga de lesiones que dejó al plantel con apenas doce o trece jugadores durante varias fechas. Ahora, el chip había cambiado y la Lebrijana ya iba camino de una permanencia solvente. "Ganarle al Ciudad de Lucena, te cambia la mentalidad. Somos el mismo equipo, pero los tres puntos te cambian", finaliza Juanca.

"Es una locura jugar entresemana"

Como todo el fútbol español, el Grupo X de Tercera está suspendido 'sine die' a falta de nueve jornadas más el 'play off' para su conclusión. Con el fin de que la competición pueda terminar sobre el césped, Juanca no ve viable una de las opciones. "Lo ideal sería que la liga terminara. Se baraja jugar partidos entresemana. Es una locura a nuestro nivel. Hay equipos que se lo pueden permitir, pero para nosotros, con gente trabajadora, es complicado", cree el albiceleste, que no es muy optimista: "¿En qué fecha nos encajaríamos si entrenamos un par de semanas? Trabajamos en casa, pero la forma la coges en el campo y no sé si nos dará tiempo. A los profesionales sí se les puede exigir un poco más, pero con nosotros lo van a tener más difícil".