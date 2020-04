El fútbol provincial lo tiene claro: "Sin colegios, no debe haber fútbol"

Mucho se habla de cuándo se podrán volver a reanudar las competiciones en el mundo del fútbol. La ausencia de ellas debido al inesperado parón por el COVID-19 hace que la ganas y ansias por ver rodar el balón sobre los terrenos de juegos sean cada vez mayores. Sin embargo, hay un ámbito en el que la seguridad sanitaria está muy por encima del resto: el fútbol base y los niños que lo conforman.

Con el panorama actual, todo es secundario hasta que la situación vuelva a estar controlada, y el deporte rey no iba a ser diferente. Si en el caso de los profesionales o semiprofesionales (Tercera, División de Honor y categorías provinciales) ya se debe tener muchísimo cuidado y ser muy cauto para no pecar de irresponsables e imprudentes, con el fútbol formativo se deben adoptar una serie de medidas mucho más estrictas y coherentes si cabe. "Estamos hablando de niños y con su salud no se juega", dicen la mayor parte de los directores deportivos, coordinadores o secretarios técnicos de siete clubes de la provincia de Sevilla consultados por ESTADIO: AD Nervión, Tomares, Peloteros, Los Caminantes, Centro Histórico, Utrera y Andalucía Este.

Y es que la coyuntura no es nada sencilla. Clubes humildes que están viendo cómo sus ingresos anuales están siendo afectados por la falta de encuentros en sus instalaciones, deben tomar una serie de decisiones para proteger tanto a la propia entidad, como a sus jugadores más jóvenes. Todo el mundo está de acuerdo en que lo suyo sería acabar las ligas, lo más justo, deportivamente hablando. Pero ¿cuándo?, ¿hasta qué fecha?, ¿con qué reglas competitivas y sanitarias? y ¿cómo afecta todo esto a la temporada que viene?

Son las incógnitas que se le han planteado a los responsables deportivos de dichos equipos, los cuales, sin tener ninguna razón absoluta o certeza sobre lo que va a pasar, abogan por adoptar una postura de responsabilidad, seguridad y preocupación, que conlleva también un alto grado de comprensión, entendimiento y adaptabilidad a lo que las federaciones dictaminen. "Dependemos de la Federación, pero, sobre todo, del Gobierno y la Sanidad. Queremos que nuestros niños vuelvan a disfrutar sobre el verde, pero siendo coherentes y asegurando su salud", concluyeron.





Juan García (AD Nervión)

"Fuimos de los primeros en parar la actividad y seguimos a la espera. Lo suyo sería acabar las ligas. Significaría que la Sanidad ha conseguido controlar el problema. Pero hay que tener mucho cuidado. Estamos hablando de niños", declara el director deportivo nervionense, el cual ya trabaja con vistas a la temporada que viene, aunque opta por soluciones como el cancelamiento o a favor de los ascensos y no descensos.





Antonio González (Tomares)

Así se muestra el director deportivo tomareño. "Veo complicado lo de reorganizar futuros calendarios. En el fútbol base no quedan tantos partidos, entre cinco y nueve, por lo que apretándolo todo un poco, creo que se podría finalizar en los meses de junio y julio. Sería lo más justo para los ascensos y descensos. Ya nos encargaremos los clubes de adoptar las medidas sanitarias oportunas", apunta.





José Mari Pinto (Peloteros)

"Después de haberse disputado un 75% de la temporada, en caso de que esto se vaya de fechas, lo mejor creo que es que se den por finalizadas como están. No queremos ni jugar a puerta cerrada ni en septiembre-octubre. El club y los cuerpos técnicos mandamos un trabajo semanal a los jugadores con la intención de volver, por lo que hasta julio podríamos jugar", considera su director deportivo.

Chesco (Los Caminantes)

Chesco, director deportivo de Los Caminantes, tiene clara su postura. "Debemos ir de la mano de la Federación. La decisión que tome la acataremos y al final, se juegue o se quede como está, el campo lo dicta todo", manifiesta.

Además, agradece la postura del Ayuntamiento con respecto a los conjuntos en esta desagradable situación. "Al igual que nosotros hemos cortado las cuotas de los niños, ellos lo han hecho con las de las instalaciones", aplaude.





Ángel Rivas (Andalucía Este)

El presidente de la entidad fue el encargado de expresar la opinión al respecto: "Le tengo algo de respeto a la vuelta. Se deberán tomar muchas medidas porque nos estamos jugando vidas. Todo volverá a la normalidad de forma paulatina, por lo que no sé si dará tiempo a acabar. El fútbol formativo lo suspendería ya o que nos comuniquen una decisión para así planificar el futuro. Está la idea de ascensos sí y descensos no", apunta.

José Antonio Agudo (Utrera)

El coordinador de F11 sigue la línea de supeditar la decisión a la de la educación, aunque en caso de que se reanuden, cree que "las competiciones sevillanas deberían dejarse como están. Ya se ha jugado lo suficiente y no van a cambiar mucho a los clubes". "Veo complicado más allá de mediados de junio por la escasez de fechas, el calor, las vacaciones, la futura planificación...", declara.

Gabi Suárez (Centro Histórico AAVV)

Como padre, el secretario técnico del Centro Histórico plantea también una nueva incógnita: "Yo también quiero que mi hijo haga deporte y disfrute del fútbol con sus compañeros. ¿Pero cómo va a volver a competir y no ir a clase? Creo que hay que ser coherentes. Si no se acude a los colegios, ¿como sí al fútbol?", se pregunta. "Nos adaptaremos a lo que sea, y si se tiene que acabar en junio, lo haremos", añade.