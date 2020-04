Loren, el nuevo 'killer' del Mairena

A la espera de lo que la RFEF decida finalmente con el desenlace de la temporada en Segunda B y Tercera, el resto de categorías aguardan expectantes para actuar una vez que se conozca el criterio del máximo organismo futbolístico español.

Este es el caso de Primera Andaluza. Siempre en teoría, una vez que se pronuncie la RFEF, el criterio asignado se debería aplicar en el resto de categorías autonómicas y provinciales. De prosperar la iniciativa de la Española, Rociera, Lora, Camas y Morón disputarían los 'play off' de ascenso a División de Honor, quedándose fuera, entre otros, un Mairena que ha estado entre los cuatro primeros bastantes jornadas (ahora es sexto en la tabla).

"Pienso que lo más justo sería tomar como referencia la primera vuelta, ya que nos enfrentamos todos contra todos", declara Lorenzo Carmona Ramírez 'Loren', uno de los destacados esta temporada en un cuadro alcoreño que, ocurra lo que ocurra, ha reverdecido viejos laureles.

El suyo es uno de los nombres propios este campeonato en el histórico club alcoreño. A sus 19 años, ha constatado en su primer año sénior su potencial. Desde benjamines hasta cadetes en el Sevilla, fue en esta categoría, junto a actuales jugadores del Sevilla Atlético como Lara o Javi Vázquez, y dirigidos por Juan Díaz Quinta 'Juanito' (técnico hoy en día del Liga Nacional Juvenil nervionense), cuando se proclamó campeón de España.

Sin embargo, en su primer año juvenil, decidió emprender una nueva aventura lejos de la Carretera de Utrera cuando militaba en el equipo de Preferente. De ahí, al Sevilla Este (DH Juvenil), donde logró 19 y 13 goles, y la pasada campaña, en el Gimnástico Ceuta, donde sumó otros 16. Acabó la temporada en el Castilleja de Manuel Luque y este verano apostó por el Mairena.

"Me gustó el proyecto, el campo, y a la vista está que no me he equivocado", declara este delantero que puede actuar en las tres posiciones de la vanguardia y que ha promediado 0,5 goles por partido (9 en 17 choques) hasta el parón, teniendo en cuenta que estuvo lesionado tres meses por un esguince de tobillo grado 3, sufrido en la jornada 9 y reapareciendo en la 19.

En sus años dorados, el Mairena disfrutó de grandes porteros (Josemi, Marcos, Fran...), así como de ilustres delanteros (Orife, Sergio Berro, Joselu...), por lo que en el San Bartolomé aprecian la figura de un '9' del potencial de Loren.

El joven ariete sevillano afirma que no ha parado ni un solo día durante la cuarentena, deseando regresar al verde. A la espera de que se cumpla o no su deseo, el Mairena ha encontrado a su nuevo 'killer', siempre que Loren no dé un nuevo salto, ya que su temporada no ha pasado desapercibida. El Vélez CF (G. IX) quiso ficharlo en el pasado mercado invernal, aunque Loren antepuso su compromiso con el conjunto mairenero.