Alberto Vega, liderazgo en la UP Viso

Meses después del comienzo de la temporada y tras el parón liguero obligatorio, el aficionado al fútbol sevillano puede echar la vista atrás para repasar lo que ha dado de sí el curso y, sin duda, uno de los hombres que destacar en División de Honor Sénior es Alberto Vega.

El mediapunta de 29 años está viviendo su cuarta temporada vistiendo la elástica blanquiazul. Llegó procedente del Gerena, y en su primer año (16/17) firmó sus números más prolíficos (9 goles). Esta campaña ya llevaba 7, a falta todavía de nueve jornadas para su conclusión. Unos guarismos muy buenos para un futbolista que no es delantero y que, colectivamente, ha vivido un curso algo irregular. "En el plano personal, estoy muy contento. Este año tenía pocas ganas de fútbol. Sin embargo, acordé con el presidente continuar y, poco a poco, las cosas fueron saliendo. Tanto con Alfonso como con Dioni, me he sentido cómodo en la posición de mediapunta, que es la mía, donde puedo driblar, participar más..." opina.

Y es que, tras varios años alternando la posición de 'trequartista' con la banda izquierda, Vega por fin se ha asentado durante todo un curso por detrás del punta, un '9' con el que se entiende a las mil maravillas: "Con Salvat por delante, todo va mejor. No sé si será por los años que llevamos juntos, pero la comunicación y el entendimiento son máximos. Nos ayudamos y mejoramos mutuamente. También es importante el trabajo del resto del equipo. Con una plantilla tan buena, de las mejores de la categoría diría yo, tendría que habernos ido mejor", analiza el capitán.

Una visión bastante crítica procedente de uno de los 'pesos pesados' del vestuario, viendo el buen comienzo que tuvieron, llegando a ser líderes en varias jornadas, pero, tras algunos pinchazos y sanciones, la dinámica se tornó negativa. Un triunfo en ocho partidos y cinco puntos menos por sanciones es el balance que ha llevado al Viso a quedarse a sólo dos del descenso -tiene 30, y el Isla Cristina, que es el que lo marca, 28-. "La derrota ante el Alcalá nos hizo mucho daño. Sacó a relucir cosas que estaban ocultas, algún que otro descontento. Alfonso era una gran persona, pero se torció el camino y, a pesar de contar con el apoyo de los capitanes, se le sustituyó por Dioni Arroyo. Con él hemos estado muy poco, pero me da la sensación de que conseguirá grandes cosas aquí. Esperemos poder volver a jugar con él al mando, pero cuando todo vuelva a estar controlado", concluye. Además de Castilleja, Aroche, Chiclana, Torreblanca, Algabeño y Ciudad Jardín, aún le quedan víctimas.





La estrategia como uno de sus fuertes



"Desde el principio nos salieron bien las jugadas ensayadas. Tanto colectiva como individualmente. De hecho, mis primeros cinco goles en la Liga son a balón parado, ya sea de un córner o de una falta ensayada", declara Alberto Vega, el cual también desvela un secreto acerca del trabajo en los entrenamientos. "Fue algo propuesto por nosotros. Ya lo teníamos trabajado de años anteriores, por lo que se lo planteamos a Alfonso. Él aceptó, y las cosas funcionaron. Con la llegada de Dioni, sólo se ha variado en las 'ABP' defensivas. Debíamos mejorarlas", añade.