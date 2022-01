0-3: Enésimo K.O. para el Betis Deportivo, sin Raúl y aún sin su sustituto

Continúa el 'via crucis' del Betis Deportivo, colista destacado del Grupo 2 de la Primera RFEF y cada vez más lejos de la salvación y más cerca del descenso. El triunfo ante el Barcelona B fue, visto lo visto, un espejismo, pues el filial verdiblanco no ha conseguido nunca dotar de continuidad en los resultados a la mejoría experimentada con Pablo de Pino en el banquillo. Así, pese a que tiene dos jornadas pendientes por resolver, la calma se coloca a cinco victorias, demasiadas para un grupo que no está teniendo suerte ni pegada. Encima, perderá en cuestión de horas a su jugador-franquicia, un Raúl García fuera de la lista cuando todavía no tiene sustituto.

Según avanza 'Abc', la ampliación de contrato (de 2023 a 2025) ya está pactada desde hace días con el agente del accitano, condición inexcusable para que la entidad heliopolitana accediese a su cesión en este mercado invernal que expira a las 23:59 horas de mañana lunes. Habida cuenta de que no cuenta para Manuel Pellegrini, al menos en estos momentos, el Ibiza de Paco Jémez, recién ascendido a Segunda pero habitante de la zona templada de la tabla, será su destino... siempre y cuando el Betis ate a tiempo a su sustituto. Que no es otro que Juan Camilo Becerra (23), artillero colombiano cedido por el Espanyol en la Ponferradina.

No está teniendo minutos ni puntería el de Valledupar, otrora en un gran momento cuando formaba en el filial 'perico'. El punta se despedía, incluso, este fin de semana de sus compañeros a la espera del visto bueno para interrumpir su préstamo y viajar a la capital hispalense para que el resto de naipes caiga. En principio, no debe haber problemas, pues existe entendimiento desde hace días entre sevillanos y catalanes, a la espera de que el club berciano, quizás esperando algún tipo de compensación, dé su visto bueno a la operación a lo largo de la jornada del lunes.



FICHA TÉCNICA.-

Betis Deportivo: Dani Rebollo, Marc Baró (Álvaro Martínez 78'), Luis Martínez (Fran Delgado 78'), Cardoso, Simón, Juan Cruz (Baena 60'), Tavares (Callejón 68'), Marchena (Sibo 77'), Yassin Fekir, Moha y Mizzian.

Nàstic: Manu García, Nil Jiménez (Bonilla 32'), Joan Oriol, Trilles, Pol Domingo, Quintanilla, Pedro del Campo, Fran Carbià (Karim 86'), Elías (Ribelles 69'), Robert y Pablo Fernández.

Árbitro: Román Román (castellano-leonés). Amonestó a los locales Marc Carbó y Tavares, así como a los visitantes Pablo Fernández, Pol Domingo y Elías.

Goles: 0-1 (65') Bonilla; 0-2 (67') Quintanilla; 0-3 (94') Robert Simón.

Incidencias: Unos 400 espectadores en la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla.