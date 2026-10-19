Luis Enrique sabe cómo parar a Lamine Yamal: ﻿"Compararlo al mejor jugador de todos los tiempos... ahí no va a ganar nadie"

El técnico del PSG asegura que para no correr peligro con el '10' azulgrana lo mejor "es tener el balón" y rechaza que deba compararse con Leo Messi porque "Lamine quiere ser Lamine y lo está haciendo muy bien"

Luis Enrique, técnico del París Saint-Germain, ha comparecido este mediodía en sala de prensa antes de enfrentarse este martes al FC Barcelona en el que sin duda será el duelo estelar de la jornada en la Liga de Campeones entre dos de los máximo aspirantes al título, una presión que rehúsa el asturiano. "No porque es la competición que nos permite jugar este tipo de partidos, somos de los favoritos pero hay más equipos que pueden ganar esta competición", ha expresado.

Está disfrutando en el PSG

"Estoy orgulloso, claro, por cómo disfrutan mis jugadores, por la identidad y la personalidad del equipo en general. Es bonito verles disfrutar".

Qué espera de sus futbolistas ante el FC Barcelona

"Estos partidos son diferentes, son los de más alto nivel, adoro ver al Barça como entrenador y como aficionado. Es muy bonito ver esa identidad y creo que nos parecemos. Pero hay que saber que será un partido complicado porque son fuertes a nivel individual y como equipo pero no espero más de los jugadores porque hay que superar todos los problemas desde el colectivo".

La baja de Nuno Mendes y para a Lamine Yamal

"La mejor manera de defender a Lamine es tener el balón, que no lo tengan ellos, para defender a un equipo con jugadores de calidad hay que superarlo con el equipo".

Qué defectos tiene este Barça

"No hay un equipo que sea perfecto. Tenemos la confianza para medirnos al Barça. Es un gran desafío".

Vitinha dice que son los dos mejores equipos junto al Bayern

"Si lo dice Vitinha es así. Pero hay más, está el City, el Arsenal, el Real Madrid. Esto de los mejores se verá en abril".

Su frase sobre el ADN Barça se ha hecho realidad

"¿Pero acerté entonces? Sois tan buenos haciendo análisis, dime si acerté... cómo te cuesta, eh. Nada, déjalo estar. Soy socio, fui jugador y entrenador seis años, tengo una relación increíble con Cataluña, mi familia son catalanes, antes me costaba enfrentarme al Barça pero ahora me empiezo a acostumbrar. Veo siempre al Barça, es el club que tiene unos valores muy claros que yo amo, no pegan una patada, son deportivos, pero soy del PSG y me gustaría ganar mañana. Es el club en el que me he sentido más importantes y es especial enfrentarme siempre al Barça".

La figura de Flick

"Casa perfectamente con el ADN Barça, que es atrevido, que vayas a ganar siempre, lo está haciendo de forma maravillosa y ahí están los resultados".

Es imposible de marcar a Lamine como lo era a Messi

"Creo que Lamine quiere ser Lamine y lo está haciendo muy bien y comparar al mejor jugador de todos los tiempos... ahí no va a ganar nadie. Veremos en el futuro, pero mejor no compararse".