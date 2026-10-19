Cucho Hernández, la principal ausencia de una sesión del Betis con charla entre Pellegrini y Manu Fajardo

El delantero colombiano no se ha ejercitado con sus compañeros en la mañana de este lunes tras un fin de semana marcado por la polémica, deseando que sea la Champions League la encargada de lavar esa sensación

No se puede decir que el fin de semana, en la ciudad de Sevilla, no haya dado para debates y tertulias. Tanto el Real Betis como el Sevilla FC llegan al lunes tras haber vividos dos encuentros con decisiones arbitrales más que polémicas. Todo empezó en el Estadio de La Cartuja, cuando se decidió anular un tanto por una mano del Cucho Hernández que se había producido mucho antes y, también, se optó por la expulsión de Facundo Bernal a un Lamine Yamal que, a pesar de comenzar la provocación, únicamente vio la cartulina amarilla. Esto, en el seno verdiblanco, no hace olvidar el gran inicio de campeonato liguero. Y más ahora cuando regresa la Champions League.

Tras una semana, las estrellas vuelven a Sevilla. La gran remontada frente al Oporto dio paso a la locura entre la afición bética, que ya ve como da pasos importantes en la máxima competición continental, llegando a sumar un seis de seis que le facilita mucho los deberes de cara a las jornadas venideras. Es por ello que el equipo de Manuel Pellegrini ya trabaja para hacer que se puedan dar pasos importantes en busca de la clasificación matemática entre los veinticuatro primeros.

En la mañana de este lunes, el equipo ya ha vuelto al trabajo, y lo ha hecho con una noticia importante sobre el césped. El delantero cafetero, Cucho Hernández, no se ha ejercitado con sus compañeros y han hecho que ciertas alarmas se levanten entre la afición bética. Tal y como hemos podido conocer en ESTADIO Deportivo, el delantero ha realizado trabajo específico por unas molestias. Habrá que ver si este hecho se reduce a este lunes o, si en las horas previas al duelo frente al Feyenoord, tampoco se le ve trabajando con sus compañeros. Un hecho a tener en cuenta debido a la importancia del ariete en los esquemas de Pellegrini, aunque con la ventaja de contar con un valor seguro como es Parrott.

La larga charla entre Manuel Pellegrini y Manu Fajardo

Aparte de mirar a lo que ocurría entre los jugadores, uno de los detalles ha estado en la presencia de Manu Fajardo en el entreno. Cuando ya habían pasado cerca de diez minutos desde que comenzase la sesión, el director deportivo ha bajado al césped y ha estado conversando con algunos miembros del cuerpo técnico verdiblanco. Posteriormente, se ha dirigido a la posición tanto de Pellegrini como de Cousillas, manteniendo una distendida charla con ellos mientras los jugadores realizaban varios rondos.

Por el lenguaje gestual, poco se podía saber de su conversación, aunque la ciudad de Sevilla está en un día de 'resaca' arbitral donde mucho darán que hablar ambos partidos en las tertulias entre aficionados. Algo ya típico de esta tierra. Tras dirigirse durante unos minutos al chileno, también ha estado pendiente de Alexis Trujillo. Una imagen normal de un director deportivo, pero que siempre llama la atención.

Ahora queda seguir dando pasos en la Champions League antes de afrontar de nuevo la competición doméstica. En el beticismo saben que este momento hay que aprovecharlo, y no piensan en otra cosa que de seguir en la buena racha.