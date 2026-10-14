Infantino pretende aprobar una entrega millonaria de la FIFA en Marruecos

Gianni Infantino llevará este jueves al Consejo de la FIFA una propuesta de financiación de 6.350 millones de dólares para el desarrollo del fútbol entre 2027 y 2030. El plan, que contempla aumentar los fondos destinados a las federaciones, deberá recibir la aprobación definitiva en el Congreso que se celebrará el próximo 18 de marzo de 2027 en Rabat

La FIFA quiere aprovechar los grandes ingresos que generó el Mundial de 2026 para dar un nuevo impulso al desarrollo del fútbol en todo el planeta. El organismo que preside Gianni Infantino llevará este jueves a su Consejo una propuesta de financiación de 6.350 millones de dólares para el ciclo comprendido entre 2027 y 2030, una cantidad que supondría un importante aumento de los recursos destinados a las federaciones nacionales.

La iniciativa llega después de que la propuesta comercial conocida como 'FIFA Forward Enterprise' (FFE), con la que el máximo dirigente del fútbol mundial pretendía captar inversiones externas, tuviera que retirarse ante el rechazo que despertó. Ahora, la FIFA plantea reforzar sus programas de desarrollo mediante los beneficios tras el primer Mundial con 48 selecciones.

Se trata de una propuesta que combina 3.650 millones de dólares procedentes del Fondo de Solidaridad de Superávit de la FIFA con otros 2.700 millones que ya estaban presupuestados para el periodo 2027-2030. El plan se integraría en el programa 'FIFA Forward 4.0', aunque todavía deberá superar varios trámites antes de convertirse en definitivo.

Hasta 25 millones de dólares por federación

Uno de los datos más destacados de la iniciativa es el incremento de las cantidades que recibirían las federaciones miembro. Si sale adelante, cada una podría disponer de 25 millones de dólares durante el próximo ciclo, frente al millón que percibían cuando Infantino llegó a la presidencia de la FIFA en 2016.

El reparto también contempla 99 millones de dólares para cada una de las seis confederaciones continentales y 8,25 millones para cada una de las 13 asociaciones zonales o regionales. Además, un centenar de federaciones recibirían 1,1 millones de dólares para cubrir necesidades relacionadas con los desplazamientos y el equipamiento.

Un tercio de los fondos deberá dedicarse al desarrollo del fútbol femenino y juvenil, otro se reservará para infraestructuras que garanticen un acceso equitativo a ambos ámbitos, mientras que el último tercio se destinará a proyectos.

Infantino busca apoyos antes de las elecciones

El Consejo de la FIFA abordará este jueves la revisión de su marco financiero y de gobernanza. Entre los asuntos incluidos en el orden del día figuran las propuestas relativas a 'FIFA Forward Enterprise', las reservas económicas del organismo y la financiación de las federaciones, además de los procedimientos disciplinarios y otras cuestiones de gobernanza.

La retirada de FFE obligó a Infantino a abrir una nueva vía de diálogo con las 211 federaciones miembro. En una carta remitida a todas ellas, el presidente defendió el planteamiento inicial y trató de aclarar sus intenciones. "La reciente propuesta exploraba si una inversión minoritaria en una sociedad comercial controlada por la FIFA podría generar recursos adicionales para ese fin. No contemplaba renunciar al control de la FIFA ni a su autoridad sobre las decisiones deportivas", escribió.

El calendario añade un componente electoral a las decisiones que se avecinan. Infantino optará a la reelección en el Congreso de la FIFA que se celebrará en Rabat el 18 de marzo de 2027. Antes, el próximo 18 de noviembre concluirá el plazo para presentar candidaturas.

La propuesta económica se debatirá, por tanto, en un momento clave para el organismo, que busca aumentar los recursos destinados al fútbol mundial después de un Mundial llamado a generar ingresos comerciales excepcionales.