La FIFA paga casi cuatro millones de dólares por unas oficinas vacías en la Torre Trump

La relación entre Gianni Infantino y Donald Trump vuelve al foco tras una investigación de Le Monde. Según documentos a los que ha accedido el diario francés, la FIFA pagará casi cuatro millones de dólares por unas oficinas en la Torre Trump que permanecen prácticamente vacías, en un contrato con dudas internas

La relación entre Gianni Infantino y Donald Trump vuelve a quedar bajo el foco. El diario francés asegura haber accedido a documentos que revelan que la FIFA acordó pagar cerca de cuatro millones de dólares por el alquiler de unas oficinas en la Torre Trump de Nueva York, un espacio que permanece en gran parte desocupado y cuyo contrato habría generado inquietud dentro del propio organismo.

Un contrato de siete años con una empresa presidida por Eric Trump

Según Le Monde el acuerdo contempla el pago de aproximadamente 3,57 millones de dólares durante siete años y siete meses por una oficina de unos 450 metros cuadrados situada en la planta 17 de la Torre Trump. La FIFA instaló allí una de sus oficinas el 1 de junio de 2025, pero, de acuerdo con la información publicada por el medio francés, buena parte de las instalaciones continúa sin utilizarse.

El contrato se formalizó a través de FIFA Americas Incorporation, filial del organismo con sede legal en Delaware. La empresa encargada de recibir los pagos es Trump Tower Commercial LLC, con sede en Nueva York y presidida por Eric Trump, hijo del actual presidente estadounidense, que también es propietario y gestor del edificio. El diario galo señala que el documento fue firmado en mayo de 2025 por cuatro miembros de la junta directiva de la FIFA. Entre ellos figura el secretario general de la organización, Mattias Grafström, cuya rúbrica aparece en la primera línea del contrato.

El acuerdo establece un desembolso medio de unos 470.000 dólares anuales, alrededor de 41.000 dólares al mes. El alquiler incorpora, además, un incremento fijo del 2 % anual para determinados gastos de funcionamiento. Aunque el contrato incluía una reducción de 19.000 dólares mensuales durante los ocho primeros meses completos desde su entrada en vigor, el importe aumenta con el paso del tiempo: los últimos siete meses supondrían un pago de 533.000 dólares, frente a los 455.000 dólares previstos para el segundo año.

Dudas internas por la elección de la Torre Trump

Más allá de las cantidades, uno de los aspectos que destaca la investigación de Le Monde es el procedimiento seguido para elegir la ubicación. Según los documentos consultados por el periódico, la FIFA no habría visitado otras instalaciones ni comparado ofertas de distintas empresas antes de decantarse por el edificio vinculado a la familia Trump. El medio contrasta esta decisión con el proceso que sí se habría seguido para buscar oficinas en Miami.

La elección habría provocado inquietud entre algunos miembros de la administración de la FIFA, que plantearon internamente dudas sobre un posible conflicto de intereses y sobre la ausencia del procedimiento habitual para seleccionar una sede. Estas preocupaciones adquieren especial relevancia por los vínculos entre Infantino y Trump, que se han estrechado durante los últimos años y han ganado visibilidad en torno a la organización del Mundial y al premio de la Paz concedido por la FIFA al mandatario estadounidense.

No obstante, el precio del alquiler también forma parte de la discusión. Según los cálculos publicados por el diario francés, la cantidad abonada se encuentra dentro de los precios de mercado para oficinas de esas dimensiones en la Quinta Avenida de Nueva York. Por tanto, la información no sostiene que el importe esté necesariamente por encima de los valores habituales, sino que pone el foco en la elección del inmueble y en cómo se tomó esa decisión.

La respuesta de la FIFA

La organización defendió la operación y negó que el contrato incumpla la normativa aplicable. "La FIFA paga un alquiler a precio de mercado por estas instalaciones y cumple con toda la legislación local", respondió el organismo.

La investigación vuelve así a situar la relación entre Infantino y Trump en el centro del debate, esta vez por una operación inmobiliaria que vincula económicamente a la FIFA con una empresa presidida por el hijo del presidente de Estados Unidos. La documentación publicada por el periódico francés plantea interrogantes sobre el proceso de selección de las oficinas, mientras que el organismo internacional sostiene que el alquiler responde a los precios de mercado y se ajusta a la legislación vigente.