Trump sale en defensa de Infantino: "Sería un terrible error reemplazarlo"

Donald Trump ha salido en defensa de Gianni Infantino en plena crisis institucional de la FIFA. El presidente de Estados Unidos considera un "terrible error" sustituir al suizo, cuestionado por UEFA, AFC y Concacaf tras su polémico proyecto sobre el futuro del Mundial

Trump e Infantino antes de la presentación en la final del Mundial 2026IMAGO

La crisis institucional que hay en la FIFA ha llamado a las puertas de la Casa Blanca. Donald Trump ha salido públicamente en defensa de Gianni Infantino, apenas unas horas después de que UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la Concacaf cargaran duramente contra el presidente del organismo mundial y cuestionaran su continuidad mediante un comunicado.

El conflicto viene del proyecto Football Forward Enterprise (FFE), una iniciativa vinculada a la comercialización de una participación en los derechos del Mundial que generó un profundo malestar entre varias confederaciones. El plan terminó retirándose, pero la polémica dejó al descubierto una fractura cada vez mayor entre Infantino y parte del fútbol internacional.

Las tres confederaciones acusaron al dirigente suizo de haber roto la confianza existente y reclamaron un cambio en el liderazgo de la FIFA. La ofensiva supone uno de los golpes políticos más importantes que ha recibido Infantino desde que asumió la presidencia.

Trump respalda a Infantino

En medio de esta tormenta, Trump decidió alzar su voz. El presidente estadounidense utilizó su cuenta de Truth Social para advertir de que sería un "terrible error" que la FIFA se planteara sustituir a Infantino.

El presidente de Estados Unidos destacó el papel del suizo durante el Mundial de 2026 y defendió el éxito económico y organizativo del torneo. Trump considera que la marcha de Infantino podría poner en riesgo la rentabilidad y el impacto alcanzado durante la cita mundialista. "La FIFA estaría cometiendo un terrible error si, por cualquier razón, llegara a considerar reemplazar al presidente Gianni Infantino. Es fantástico, y acaba de presidir el Mundial más exitoso, cuatro veces más, jamás presentado. Si él se va, nunca volverá a ser tan exitoso o rentable. Gracias por su atención a este asunto. Presidente DJT."

El respaldo a Infantino no resulta especialmente sorprendente teniendo en cuenta la relación que ambos han dejado ver durante los últimos años. Estados Unidos fue uno de los tres países anfitriones del Mundial de 2026 y Trump e Infantino han compartido numerosos actos vinculados a la organización del campeonato.

La propia FIFA destacó recientemente el vínculo entre ambos después de que Infantino calificara la Copa del Mundo como un éxito histórico. Más de 6,6 millones de aficionados acudieron a los estadios durante el torneo, según los datos publicados por el organismo.

Una relación con algún desencuentro

Aún con una relación de 'amistad', ha habido diferencias entre ellos. El presidente estadounidense llegó a criticar públicamente los precios dinámicos de las entradas del Mundial y aseguró que él mismo tampoco estaría dispuesto a pagarlos.

Pese a ello, el vínculo entre ambos se ha mantenido. De hecho, Infantino fue quien entregó a Trump el primer Premio FIFA de la Paz - Football Unites the World durante el sorteo del Mundial de 2026.

El respaldo de Trump supone un importante apoyo para Infantino, pero no resuelve la crisis política que se ha abierto en la FIFA. UEFA, AFC y Concacaf han elevado considerablemente la presión y han puesto en duda la continuidad del presidente del organismo.

Las tres confederaciones consideran que el problema va mucho más allá de una diferencia de criterio sobre un proyecto concreto y han reclamado cambios en la dirección de la FIFA. Incluso se ha planteado la posibilidad de explorar alternativas competitivas ante un eventual boicot a determinadas competiciones.

Así, mientras Washington mantiene su respaldo a Infantino, una parte importante del fútbol mundial cuestiona su gestión.