El Sabadell-Andorra suspendido por la lluvia ya tiene fecha y nuevo horario

La Generalitat determinó ayer la suspensión de todas las actividades deportivas desde este sábado a las 20:00 y hasta las 14:00 del domingo 4 de octubre, así como la limitación de movilidad excepto para causas de fuerza mayor en 20 comarcas de Cataluña

El partido de LaLiga Hypermotion que debían disputar este pasado sábado a las 18:30 horas el Sabadell y el Andorra fue aplazado por la alerta de lluvias torrenciales que azotan Cataluña. La Generalitat determinó la suspensión de todas las actividades deportivas desde este sábado a las 20:00 y hasta las 14:00 del domingo 4 de octubre, y la limitación de movilidad excepto para causas de fuerza mayor en 20 comarcas de Cataluña.

Un de ellas es el Vallès Occidental, donde se encuentra Sabadell, cuyo partido ante el conjunto andorrano hubiese acabado en la franja horaria que afecta la alerta activada por el gobierno catalán, lo que hubiera afectado a la movilidad de ambos conjuntos, del equipo arbitral y también de los aficionados.

Pues bien, el Sabadell ya ha anunciado la nueva fecha y la nueva hora del partido, que no es otra que este domingo 4 de octubre, a partir de las 21:00 horas.

De esta forma, este partido, junto al que se dispute en Montilivi entre el Girona y el Mallorca, será el que ponga fin a una jornada dominical en la que se disputarán hasta seis encuentros: Real Sociedad B-Granada, Sporting-Celta Fortuna, Castellón-Ceuta y Las Palmas-Valladolid.

Así va la jornada 8 en LaLiga Hypermotion

Por el momento ya se han completado cuatro partidos correspondientes a esta octava jornada en la Categoría de Plata del fútbol español. Tres triunfos locales, uno visitante y, por lo tanto, ningún empate.

Eldense 4-1 Real Oviedo

Los goles de Roberto López, Fidel Chaves, Olabarrieta y Rastrojo en la segunda mitad valieron al Eldense para sumar su primer triunfo como local de la campaña en la Liga Hypermotion ante un Oviedo se adelantó en el marcador nada más empezar, pero que terminó sufriendo un duro correctivo a manos de un equipo que esta semana ha hecho oficial la llegada de Leo Messi como nuevo propietario.

Albacete 1-3 Eibar

Un Eibar muy efectivo ganó, con mucha fortuna, por 1-3 a un Albacete que fue mucho mejor que su rival, pero que no supo cómo marcar goles a su rival y que se queda con un punto tras ocho jornadas, mientras su oponente se sitúa líder de Segunda división a la espera del encuentro del Castellón.

Alberto González, técnico local, se jugaba el puesto tras haber sumado un punto de veintiuno posibles en siete jornadas frente a un Jokin Arambarri, preparador visitante, que llegaba con seis victorias consecutivas junto a los suyos. Y, finalmente, ha sido destituido.

Cádiz 4-0 Leganés

El Cádiz consiguió su primera victoria de la temporada con una goleada por 4-0 a un endeble Leganés en el estadio JP Financial, donde el conjunto entrenado por Albert Celades, cuestionado en las últimas jornadas por parte de la afición amarilla, fue muy superior a su rival durante los noventa minutos para estrenarse a lo grande. Los goles del conjunto andaluz fueron obra de Cordero por partida doble, Vladys y Moueffek.

Almería 2-1 Burgos

El Almería ganó por 2-1 al Burgos al remontar con dos goles en solo siete minutos, del 77 al 84, en un partido en el que el equipo burgalés se adelantó al filo del descanso, pero el almeriense reaccionó en la segunda parte para seguir lanzado y sumar su quinto triunfo seguido que le afianza en la tercera plaza, a 3 puntos del líder de LaLiga Hypermotion.

El Burgos, que llevaba tres victorias seguidas, supo imponer su estilo de fútbol efectivo en la primera parte y abrió el marcador en una buena acción por la izquierda que culminó Jon Karrikaburu en el 40, pero, al final, pagó su intento de controlar el partido y el Almería, con mucho trabajo y un gran Sergio Arribas, remontó con los goles del congoleño Bryan Cipenga y Miguel de la Fuente.