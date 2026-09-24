El andaluz Iván Martínez cumple por fin su sueño en el Burgos: "Han sido muchos años de esfuerzo"

El joven zaguero del conjunto burgalés se estrenó el pasado fin de semana en LaLiga Hypermotion y aún no se cree el salto que ha dado

Iván Martínez está viviendo un sueño este año desde que arrancó la pretemporada con el Burgos CF. El joven central, quien ya se estrenó el pasado curso en Copa con el primer equipo, debutó el pasado fin de semana ante Las Palmas en territorio isleño.

Además, lo hizo entrando en una recta final del partido que acabaría siendo decisiva. Sustituyó a Luengo en el minuto 75 para sumar un nombre más a la lista de jugadores procedentes del filial burgalés que dan el salto al fútbol profesional.

Finalmente, el equipo blanquinegro consiguió la victoria en el último suspiro en el estadio Gran Canaria y el zaguero de 21 años demostró que está más que preparado para satisfacer las necesidades de su equipo en la retaguardia.

Su porcentaje de aciertos fue elevadísimo y no le temblaron las piernas cuando el conjunto canario más apretó en busca del empate. El técnico Sergio Francisco necesitó un central diestro y se decantó por el jugador andaluz, quien de esta forma ha quemado una nueva etapa en su carrera deportiva al jugar sus primeros minutos en la Categoría de Plata del fútbol español.

Su papel en la Copa del Rey fue determinante

sobre todo, porque aún recuerdan el gol suyo en Tordesillas que les permitió el año pasado seguir ilusionados con la Copa del Rey y acceder a la segunda ronda. Y en la misma, ante el Getafe y en El Plantío, provocó un penalti en un saque de esquina que acabó suponiendo el empate y mostró el camino hacia la victoria final (3-1) frente al conjunto madrileño.Dos actuaciones que, sin duda alguna, le hicieron ganarse un puesto este verano en el primer equipo, al igual que hicieron en cursos anteriores Marcelo Expósito o Fermín García.

Y esta semana ha pasado por la sala de prensa para comentar lo vivido ante Las Palmas. Y aún no se lo cree: "Lo viví como un sueño. No tengo palabras para describirlo".

Cuestionado por cómo se vio y por si los nervios le impidieron ofrecer algo más, el central fue sincero y tajante a la vez: "La verdad es que no suelo ponerme nervioso. En ese momento no pensé mucho, escuché las indicaciones que me dieron y luego hice mi trabajo y el partido salió bien".

Por otro lado, el jugador del cuadro burgalés ha destacado la ayuda que supone tener al lado a gente como Grego Sierra, que "es espectacular".

Cabe recordar que Iván Martínez llegó hace ahora dos años para reforzar al filial y que ya se ha ganado la "confianza" del cuerpo técnico que encabeza el exrayista Michu.

"Han sido muchos años de esfuerzo que al fin están dando sus frutos. Ahora, sólo quiero seguir trabajando entrenando y demostrar que puedo pertenecer a esto", ha subrayado al tiempo que ha resaltado la ambición que desprende la plantilla este año.

Por último y tras un inicio de temporada con algunas dudas pero buenos resultados, Iván insiste en el mensaje del partido a partido: "La plantilla se ve con ganas de mucho, pero lo importante es sacar los tres puntos esta semana".