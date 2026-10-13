La Fórmula 1 confirma un bombazo histórico: vuelve a África después de más de 30 años

La FIA y la Fórmula 1 han confirmado un acuerdo de diez años para celebrar un Gran Premio en Ruanda a partir de la próxima década. El nuevo circuito, situado cerca de Kigali, permitirá que el Mundial regrese al continente africano por primera vez desde 1993 y cumplirá uno de los grandes deseos de Lewis Hamilton

La Fórmula 1 ha anunciado este martes 13 de octubre un acuerdo histórico para regresar a África después de más de tres décadas de ausencia. Ruanda será el país encargado de acoger el nuevo Gran Premio, que se incorporará al calendario a comienzos de la década de 2030 y contará con un contrato inicial de diez temporadas. Una noticia que supone un importante paso en la expansión internacional del campeonato y que pone fin a una espera que se prolongaba desde 1993.

El anuncio se ha producido en Kigali, capital ruandesa, con la participación de Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1; Mohammed Ben Sulayem, máximo responsable de la FIA; y Paul Kagame, presidente de Ruanda. Aunque todavía no existe una fecha definitiva para su estreno, las previsiones apuntan a 2030 o 2031, dependiendo de los plazos de construcción de las nuevas instalaciones.

La principal novedad será la creación de un circuito permanente en Bugesera, a unos 40 kilómetros de Kigali y junto al nuevo aeropuerto internacional del país. El trazado, cuyo diseño está vinculado al expiloto Alexander Wurz, deberá cumplir con los requisitos de homologación de la FIA para albergar carreras de Fórmula 1. El proyecto representa una importante inversión para Ruanda, que pretende aprovechar la llegada del Gran Circo para impulsar el turismo, atraer capital extranjero y consolidarse como uno de los grandes destinos deportivos del continente africano.

Lewis Hamilton cumple uno de sus grandes deseos

La noticia también supone una victoria para Lewis Hamilton, uno de los pilotos que más ha defendido el regreso de la Fórmula 1 a África. El siete veces campeón del mundo ha reivindicado durante años la necesidad de recuperar una carrera en el continente e incluso ha mantenido conversaciones con representantes de diferentes países para impulsar el proyecto. Sin embargo, su presencia en la primera edición está lejos de estar garantizada. El británico tendrá 45 años en 2030, por lo que habrá que esperar para conocer si continúa en activo cuando se dispute la primera carrera en Ruanda.

La última vez que la Fórmula 1 compitió en territorio africano fue el 14 de marzo de 1993, durante el Gran Premio de Sudáfrica, celebrado en el circuito de Kyalami y conquistado por Alain Prost. Desde entonces, diferentes propuestas habían tratado de recuperar una prueba en el continente, especialmente desde Sudáfrica, que aspiraba a regresar al calendario con su histórico trazado. Finalmente, Ruanda ha conseguido adelantarse al resto de candidaturas con un proyecto a largo plazo que también supone un importante movimiento estratégico para la Fórmula 1.

Un acuerdo histórico que no está exento de polémica

La elección de Ruanda, sin embargo, también ha generado controversia por la situación política del país y su relación con la República Democrática del Congo. Las autoridades congoleñas habían solicitado anteriormente a la Fórmula 1 que reconsiderase la candidatura ruandesa por el conflicto armado en el este del Congo y las acusaciones de apoyo al grupo rebelde M23, rechazadas por Kigali.

Pese a estas críticas, el campeonato ha decidido seguir adelante con un acuerdo que permitirá recuperar su presencia en África y ampliar su alcance internacional. La incorporación de Ruanda también abre interrogantes sobre la configuración del calendario, actualmente limitado a 24 carreras por temporada y con otros países interesados en organizar nuevas pruebas.

La Fórmula 1 da así un paso histórico en su expansión mundial. Después de 33 años de ausencia, África volverá a formar parte del Gran Circo con un proyecto que aspira a consolidarse durante al menos una década. La gran incógnita ahora será conocer la fecha definitiva del estreno y cómo encajará el nuevo Gran Premio en un calendario cada vez más disputado.